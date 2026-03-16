Asaja alerta del impacto de la crisis internacional en el campo cordobés: los costes han subido en más de 21 millones

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido de que la actual tensión internacional derivada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Iránestá teniendo ya “consecuencias directas y muy graves para el campo cordobés”. El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, afirma que la subida repentina del precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes ha provocado, en apenas unos días, “un incremento de costes superior a 21 millones de euros para agricultores y ganaderos de la provincia”.

Según los datos que maneja la organización, el gasóleo agrícola ha experimentado subidas de más del 40 %, mientras que los fertilizantes han aumentado más del 35 %, incrementos que se han producido de forma acelerada a raíz de la incertidumbre geopolítica y de la tensión en los mercados energéticos y de materias primas. Adell señala que esta situación “llega en un momento especialmente delicado para el sector” porque tras semanas de lluvias que han impedido trabajar en muchas parcelas, los agricultores cordobeses han comenzado ahora las labores clave de la campaña, justo cuando los costes se han disparado.

Actualmente, en el campo se están realizando labores en tierra calma para la siembra de cultivos de primavera, así como trabajos en cultivos ya implantados, especialmente cereales, donde se está llevando a cabo el abonado de cobertera y tratamientos con herbicidas y fungicidas. En los cultivos leñosos ocurre lo mismo, añade Adell porque “es momento de abonar, tratar y preparar los cultivos para garantizar la producción”. Sin embargo, el agricultor que ha esperado semanas para poder entrar en su parcela se encuentra ahora con que cada labor supone un coste mucho mayor. “El dinero de los agricultores y ganaderos de Córdoba se escapa por el tubo de escape de los tractores y se queda en el saco de abono”, lamenta la organización.

A.J.González Córdoba Olivar olivos inundados lluvia encharcados / AJ González / COR

Asaja Córdoba subraya además una situación que consideran profundamente injusta porque mientras una gasolinera puede subir el precio de su producto en cuanto aumentan sus costes, “el agricultor o ganadero cordobés no puede decidir a cuánto vende su aceite, su trigo o su ganado”. Los precios de venta los fija el mercado, mientras que los costes se disparan por factores geopolíticos completamente ajenos al sector. Por ello, la organización agraria denuncia posibles situaciones de especulación y pide que se investigue también la tardanza en el suministro de gasóleo, ya que los precios están subiendo a gran velocidad incluso en productos procedentes de stock previamente almacenado.

Ante esta situación, Asaja Córdoba reclama al Gobierno central y autonómico que anuncie de forma urgente medidas compensatorias que permitan aliviar el impacto económico sobre el sector agrario y ganadero. “La Administración debe tener claro que, si el tractor se para, la nevera se vacía”, apunta Adell, quien añadió que “con los actuales precios del gasóleo y de los fertilizantes, Córdoba no cultiva futuro, solo siembra pérdidas”, insistiendo en que el sector no puede seguir absorbiendo incrementos de costes de esta magnitud.

Precios impuestos

Además, lamenta que “el mercado nos impone el precio de venta, pero la geopolítica nos impone el precio de coste” y mientras tanto, el campo no puede detenerse porque los cultivos deben abonarse y tratarse ahora, las tierras deben labrarse y los ganaderos deben alimentar a su ganado, transportar animales y garantizar la recogida diaria de la leche.

Por último, Asaja Córdoba lanza un mensaje claro a las administraciones pidiendo que “no nos dejen solos financiando una crisis geopolítica”. Si el agricultor se descapitaliza hoy pagando un 30% más por el abono, advierten, “mañana no habrá quien siembre, y la soberanía alimentaria de España podría quedar en manos de terceros países”.