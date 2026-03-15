El suelo como ecosistema vivo

Durante el último temporal de lluvias se ha podido apreciar que las aguas bajaban cargadas de limos procedentes de los arrastres de suelos erosionados, principalmente de la campiña. Año tras año es un fenómeno recurrente al que la sociedad se ha acostumbrado y no suele llamar especialmente la atención esa pérdida irreemplazable. La potencia de los suelos esconde este problema al ojo humano poco observador. No es un sustrato inerte, en realidad se trata de un ecosistema vivo y dinámico que alberga millones de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, protozoos y macrofauna como lombrices. Estos organismos desempeñan funciones esenciales en los procesos de descomposición y reciclaje de nutrientes.

La biodiversidad edáfica participa en la transformación de la materia orgánica y los minerales en nutrientes disponibles para las plantas, regulando además enfermedades y mejorando la estructura del suelo. Este conjunto de procesos contribuye a mantener la fertilidad del suelo y la productividad de los ecosistemas naturales y agrícolas. Se trata de un sistema complejo formado por minerales, materia orgánica, agua, aire y una gran diversidad de organismos vivos que interactúan entre sí y con el ambiente. A pesar de su relevancia ecológica, económica y social, el suelo ha sido históricamente subestimado como recurso natural estratégico.

Pese a su relevancia, históricamente ha sido subestimado como recurso natural estratégico

Los suelos cumplen numerosas funciones dentro de los ecosistemas terrestres. Actúan como soporte físico y fuente de nutrientes para las plantas, permitiendo el desarrollo de cultivos agrícolas, bosques y pastizales; proporcionan agua, oxígeno y elementos minerales necesarios para el crecimiento vegetal; desempeñan un papel clave en la regulación del agua mediante procesos de infiltración, almacenamiento y liberación gradual, y de esta manera, contribuyen a la recarga de acuíferos, reducen el riesgo de inundaciones y mejoran la calidad del agua al actuar como filtros naturales.

Además, participan activamente en los ciclos biogeoquímicos de elementos como nitrógeno, fósforo y carbono, porque los microorganismos edáficos descomponen residuos orgánicos y liberan nutrientes que posteriormente son reutilizados por las plantas, cerrando así el ciclo de los nutrientes en los ecosistemas; funcionan como importantes reservorios de carbono orgánico y a través del almacenamiento de materia orgánica, contribuyen a reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y a mitigar el cambio climático; albergan una gran diversidad biológica y constituyen el hábitat de numerosos organismos que desempeñan funciones ecológicas clave, lo que es esencial para la estabilidad y resiliencia de los ecosistemas.

Su conservación y gestión sostenible es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad climática y la conservación de dichos ecosistemas.

Los suelos constituyen la base de la producción agrícola y, por tanto, de la seguridad alimentaria mundial, como ha señalado reiteradamente la FAO.

Se estima que aproximadamente el 95 % de los alimentos consumidos por la humanidad se producen directa o indirectamente en el suelo, lo que evidencia su papel central en el sistema alimentario global.

Su degradación puede tener consecuencias graves a escala global

La salud del suelo se ha definido como su capacidad para funcionar como un sistema vivo, que en este caso también contribuye a la mitigación del cambio climático, manteniendo o aumentando su contenido de carbono.

A pesar de su importancia, los suelos están sometidos a múltiples procesos de degradación, en gran medida derivados de actividades humanas. Entre los principales problemas destacan: la erosión hídrica y eólica del suelo, la contaminación por productos químicos, la pérdida de materia orgánica, y la salinización y acidificación. Estas alteraciones reducen la fertilidad del suelo, afectan la biodiversidad edáfica y disminuyen su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos esenciales. La degradación del suelo puede tener consecuencias graves a escala global, incluyendo reducción de la producción agrícola, pérdida de biodiversidad y alteraciones en los ciclos del agua y del carbono.

La conservación y gestión sostenible del suelo es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad climática y la conservación de los ecosistemas.

El 95 % del alimento que consume el hombre se produce en el suelo directa o indirectamente

Entre las estrategias de manejo sostenible se incluyen las prácticas agrícolas conservacionistas, la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, la reducción de la erosión y la restauración de suelos degradados. Estas prácticas contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, mejorar su estructura y preservar su biodiversidad, asegurando así su capacidad productiva a largo plazo.

El suelo constituye uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el planeta. Sus múltiples funciones ecológicas, económicas y sociales lo convierten en un elemento esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y para el bienestar humano. Sin embargo, la creciente presión derivada de las actividades humanas está provocando su degradación a nivel global.

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Por ello, resulta imprescindible promover políticas y prácticas de gestión sostenible del suelo que permitan conservar sus funciones ecológicas y garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras.