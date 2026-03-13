Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este viernes 13 de marzo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 84,52 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,13%), seguida de Sevilla (90,18%), Jaén (87,75%), Córdoba (86,17%) y Granada (61,62%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

