DATOS DE LA CHG
Sierra Boyera y otros embalses de Córdoba rozan su máxima capacidad este viernes
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 13 de marzo
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba supera este viernes 13 de marzo el 86% de su capacidad y siguen acumulando agua pese a la ausencia de lluvia este miércoles y por efecto de las correntías de los últimos temporales. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan el 86,17% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 84,52 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 13 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,39% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,49%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,54%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,26%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,17%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,21%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,25%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,82%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,41%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,78%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,68%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 75,03% de su capacidad.
