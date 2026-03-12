Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita gastronómica

Montalbán celebra su 12ª Feria del Vino de Tinaja con más de 35 empresas y un amplio programa de actividades

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico respalda la duodécima edición de un evento que promueve el sector vitivinícola y la economía local

Un niño descubre el vino de tinaja en un lagar de Montilla.

Un niño descubre el vino de tinaja en un lagar de Montilla. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La 12ª Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán se desarrollará durante los días 13, 14 y 15 de marzo con el apoyo de la Diputación Provincial a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En esta edición, la muestra contará con la participación de más de 35 empresas, incluyendo bodegas y largares amparados bajo la Denominación de Origen Protegido. En esta ocasión, la Feria del Vino de Tinaja se acompaña de un amplio programa de actividades en el que cobrará protagonismo el desayuno molinero, además de contar con visitas guiadas al centro histórico de Montalbán y a empresas agroalimentarias, exhibiciones ecuestres y una ruta senderista.

En relación con esta propuesta, Félix Romero, presidente de Iprodeco, ha señalado que “nos encontramos ante un evento consolidado que cuenta con un diseño dirigido a dinamizar la economía local, a través de la promoción del sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles”.

Para Romero, “es una oportunidad para dar a conocer una gastronomía muy vinculada al territorio y a unos productos agrarios de máxima calidad cultivados en el municipio, sumando a todo ello una oferta turística que tiene en cuenta el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, natural y paisajístico”.

Según el también presidente de Iprodeco, “en la provincia de Córdoba celebramos muchas ferias en torno al vino, pero hay que destacar la singularidad de esta propuesta que se centra en el fino de tinaja, un producto con unas características propias que ha ido cogiendo peso en el marco de la DOP”.

Miguel Ruz y Félix Romero, con los carteles de la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán.

Miguel Ruz y Félix Romero, con los carteles de la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán. / CÓRDOBA

Por su parte, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, ha afirmado que “este año celebramos la duodécima edición de una iniciativa que surgió en 2013 y que año tras año ha ido alcanzando una mayor repercusión no solo en nuestra comarca, sino en toda la provincia de Córdoba”.

Según Ruz, “este evento aparece vinculado al patrimonio cultural y gastronómico de Montalbán de Córdoba y de los caldos Montilla-Moriles y se configura como una herramienta estratégica de desarrollo económico y creación de empleo”.

TEMAS

Montalbán celebra su 12ª Feria del Vino de Tinaja con más de 35 empresas y un amplio programa de actividades

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los embalses de Córdoba alcanzan el 86% de agua acumulada con un pantano por encima de su capacidad

Dcoop aplaza 'sine die' la operación para hacerse con el 100% de Pompeian por la incertidumbre en EEUU

La Feria de la Planta del Olivo impulsará el sector viverístico en Castro del Río, con foco en la mejora genética y el olivar de alta densidad

Un emigrado ruso, un equipo de béisbol, un fabricante de mayonesa... la azarosa historia de la marca de aceite Pompeian

Antonio Luque, presidente de Dcoop: "No se puede usar el agua para peleas partidistas"

