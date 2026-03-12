Montalbán celebra su 12ª Feria del Vino de Tinaja con más de 35 empresas y un amplio programa de actividades

La 12ª Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán se desarrollará durante los días 13, 14 y 15 de marzo con el apoyo de la Diputación Provincial a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En esta edición, la muestra contará con la participación de más de 35 empresas, incluyendo bodegas y largares amparados bajo la Denominación de Origen Protegido. En esta ocasión, la Feria del Vino de Tinaja se acompaña de un amplio programa de actividades en el que cobrará protagonismo el desayuno molinero, además de contar con visitas guiadas al centro histórico de Montalbán y a empresas agroalimentarias, exhibiciones ecuestres y una ruta senderista.

En relación con esta propuesta, Félix Romero, presidente de Iprodeco, ha señalado que “nos encontramos ante un evento consolidado que cuenta con un diseño dirigido a dinamizar la economía local, a través de la promoción del sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles”.

Para Romero, “es una oportunidad para dar a conocer una gastronomía muy vinculada al territorio y a unos productos agrarios de máxima calidad cultivados en el municipio, sumando a todo ello una oferta turística que tiene en cuenta el patrimonio histórico-artístico, etnográfico, natural y paisajístico”.

Según el también presidente de Iprodeco, “en la provincia de Córdoba celebramos muchas ferias en torno al vino, pero hay que destacar la singularidad de esta propuesta que se centra en el fino de tinaja, un producto con unas características propias que ha ido cogiendo peso en el marco de la DOP”.

Miguel Ruz y Félix Romero, con los carteles de la Feria del Vino de Tinaja de Montalbán. / CÓRDOBA

Por su parte, el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, ha afirmado que “este año celebramos la duodécima edición de una iniciativa que surgió en 2013 y que año tras año ha ido alcanzando una mayor repercusión no solo en nuestra comarca, sino en toda la provincia de Córdoba”.

Según Ruz, “este evento aparece vinculado al patrimonio cultural y gastronómico de Montalbán de Córdoba y de los caldos Montilla-Moriles y se configura como una herramienta estratégica de desarrollo económico y creación de empleo”.