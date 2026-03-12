Los AOVE ecológicos Lucentina y Cortijo La Toquera, galardonados como los mejores de la DOP Aceite de Lucena

El aceite de oliva virgen extra con sello cordobés vuelve a reivindicar su lugar entre los grandes productos del campo andaluz. La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Lucena ha dado a conocer los ganadores de la cuarta edición de sus premios anuales, que reconocen la excelencia de los Aceites de Oliva Virgen Extra elaborados en su territorio, así como la labor de divulgación y promoción de este producto.

Según ha informado la denominación de origen en una nota de prensa, en la categoría principal, centrada en los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña, el jurado del Panel de Cata Lucena Análisis Sensorial, ha otorgado el primer premio a Lucentina Ecológico, de la Cooperativa Olivarera de Lucena. El segundo ha sido para Los Omeya, de la Cooperativa La Unión de Montilla. El tercer premio, concedido ex aequo, ha recaido en Lucentina Premium, también de la Cooperativa Olivarera de Lucena, y a Cortijo La Toquera Ecológico, de Rute.

El panel ha destacado especialmente “el aumento del número de muestras presentadas y el alto nivel de calidad alcanzado en esta campaña”, un dato que refuerza el buen momento que atraviesa el sector en el ámbito de la DOP Aceite de Lucena.

Reconocimiento a la calidad y a la promoción del AOVE

Además de los galardones a los mejores aceites, el Consejo Regulador entregará el Premio a la divulgación del Aceite de Oliva Virgen Extra y el Premio a la calidad y promoción de la DOP 2026. En total serán seis distinciones, con las que la denominación busca dar visibilidad al trabajo de agricultores, cooperativas y almazaras que forman parte de este sello de calidad.

La entrega de premios se celebrará el próximo 8 de mayo en Iznájar, en un acto que incluirá previamente conferencias técnicas dirigidas a profesionales del sector y agricultores. La cita servirá no solo para reconocer a los mejores aceites de la campaña, sino también para poner en valor el peso que tiene el olivar cordobés en la economía y en la identidad de muchos municipios del sur de la provincia, según ha explicado la denominación de origen.