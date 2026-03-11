La Feria de la Planta del Olivo impulsará el sector viverístico en Castro del Río, con foco en la mejora genética y el olivar de alta densidad

El municipio de Castro del Río da un paso al frente para consolidarse como la capital del sector de los viveros. Con una producción que supera los 40 millones de plantas por campaña, la localidad acogerá los próximos 19 y 20 de marzo la primera edición de Planta. Feria de la Planta del Olivo.

Este evento estratégico nace bajo el impulso de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y la asociación de empresarios Auteca, con el objetivo de profesionalizar y visibilizar una industria que es el motor económico del corazón de Andalucía.

Programación

El evento, que se desarrollará en espacios emblemáticos como la plaza de Los Artesanos, el patio del Castillo y el Teatro Cervantes, se estructura en dos ejes fundamentales. Por un lado, una zona expositiva y comercial, donde se mostrará la evolución desde los sistemas tradicionales de garrotes hacia la planta nebulizada en sustratos inertes, garantizando la sanidad frente a patógenos como el verticillium. Por otro lado, se celebrará un foro profesional y ciclo de conferencias, con sesiones de networking directo entre gerentes de cooperativas, fondos de inversión y viveristas, así como ponencias de expertos de la Universidad de Córdoba (UCO) e Ifapa sobre la revolución de las variedades en seto (arbequina, arbosana y sikitita).

El programa destaca las conferencias de los expertos Pedro Valverde y Juan Carlos Cañasveras (Balam Agriculture), centradas en la mejora genética y el olivar de alta densidad. El 20 de marzo pondrá el foco en el negocio y la tradición, con una sesión de networking profesional, diseñada para conectar fondos de inversión y cooperativas con viveristas, además de una demostración en vivo de maestros injertadores. Del mismo modo, están previstas visitas técnicas a distintas empresas y viveros.

Presentación de la feria de la planta del olivo de Castro del Río. / CÓRDOBA

Un punto de encuentro

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que "Planta nace con el objetivo de consolidar a Castro del Río como el punto de encuentro de referencia para el sector viverístico en Andalucía".

"La apuesta de Iprodeco y el Ayuntamiento de Castro del Río por Planta responde a una estrategia de diversificación económica. El sector viverístico ofrece alternativas a la estacionalidad del olivar tradicional, generando empleo cualificado y estable (injertadores, técnicos de riego) que ayuda a fijar la población al territorio".

Castro del Río lidera la producción y venta

Por su parte, el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha señalado que "el sector viverístico en nuestra localidad, a día de hoy, tiene implantada una tecnología y una forma de trabajar digna de las explotaciones más avanzadas". "Se ha generado toda una industria alrededor de esta planta de vivero de olivo, generando un modelo de negocio y convirtiendo a Castro en el primer municipio en la producción y venta de esta especie de toda España", ha recalcado.

El presidente de Auteca, Antonio Romero, ha centrado su intervención en la repercusión económica que este sector está teniendo en el municipio, "un sector que está generando importantes ingresos y puestos de trabajo, y está tomando una relevancia importante en el ámbito empresarial".