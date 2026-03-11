Un emigrado ruso, un equipo de béisbol, un fabricante de mayonesa... la azarosa historia de la marca de aceite Pompeian

Pompeian, la principal marca de aceite de oliva de Dcoop en EEUU, tiene una azarosa historia detrás de su largo siglo de vida. La marca nació a finales del siglo XIX en la ciudad italiana de Lucca, cerca del puerto de Génova, desde donde se podía exportar con facilidad el aceite de oliva de la Toscana hacia los mercados internacionales en boga. El nombre alude a las ruinas de la ciudad romana junto a Nápoles, un yacimiento que ya entonces llevaba más de un siglo aportando obras de arte -no siempre de manera legítima- a museos y colecciones particulares. Como marca, los orígenes italianos de Pompeian eran fácilmente reconocibles.

A finales de los años 20 la situación en Italia no era la más adecuada para hacer negocios, con Mussolini en el poder desde hacía años. Los propietarios de Pompeian, la familia Musher -herederos de un emigrado ruso que había vivido en Palestina-, trasladaron toda la actividad a Baltimore, en Estados Unidos. Allí, Pompeian siguió envasando aceite de oliva de origen europeo, que se importaba a granel en bidones de 200 litros.

En las siguientes décadas, Pompeian alcanzó el liderazgo en la venta de aceite en EEUU. Lo logró gracias al empuje de una nueva familia, los Hoffberger, empresarios del sector alimentario que además eran los dueños del equipo de béisbol local, los Baltimore Orioles.

Baldomero Moreno compra la empresa

La compañía siguió creciendo hasta que en 1975 Córdoba entra en esta historia. Baldomero Moreno, el fundador de la fábrica de mayonesa Musa y otras compañías, se hizo con Pompeian ese año y empezó a difundir las bondades de la dieta mediterránea en EEUU, una de las piezas clave en el boom del aceite de oliva allende el océano. Los consumidores norteamericanos empezaron a usar aceites de alta calidad procedentes de los olivares cordobeses, como siguen haciendo hoy.

Planta de la marca Pompeian en Baltimore durante los años 20 del pasado siglo. / Pompeian

Un artículo de la prensa de EEUU daba cuenta hace medio siglo de las bondades del aceite de oliva Pompeian, entre las que se incluían servir de alimento para el ganado, curar heridas, fabricar champús y jabones e incluso como lubricante industrial. Por suerte, la familia Moreno jamás uso el preciado oro líquido para esos menesteres. En los años 70 vendía algo menos de cuatro millones de litros en Estados Unidos, que hoy son ya en torno a 60 millones de litros. Es marca líder en el mercado norteamericano.

En 2009 la empresa volvió a cambiar de manos y pasó a estar controlada por la familia marroquí Devico, también dedicada al sector alimentario y aliada con Dcoop desde el año 2017. Pasado todo este tiempo, Pompeian se ha atrevido incluso a plantar sus propios olivos en EEUU con variedades bien conocidas aquí, como la arbequina, o más innovadoras como la arbosana o koroneiki. Pero la producción cordobesa y las ventas en Norteamérica a través de Pompeian no peligran: son poco más de 400 hectáreas, una gota entre el mar de olivos andaluces.