Dcoop renuncia a hacerse con el 100% de la marca Pompeian por la incertidumbre en el mercado de EEUU

La cooperativa de segundo grado Dcoop ha renunciado a hacerse con el control total de la marca Pompeian, principal proveedor de aceite de oliva en el potente mercado norteamericano. El presidente de la compañía de economía social, Antonio Luque, así lo confirmó a CÓRDOBA esta semana.

Dcoop ya posee desde hace más de una década la mitad de la compañía norteamericana, tras fraguar primero un acuerdo de colaboración que permitió a la cooperativa entrar en EEUU cuando el aceite de oliva empezaba a coger fuerza en el mercado del otro lado del Atlántico. El verano pasado la empresa -que tiene un subsede en Villarrubia- anunció su intención de comprar el resto. Era un movimiento lógico para afianzar su posición y seguir avanzando en un proceso de concentración en el que Dcoop lleva años inmersa.

La coyuntura internacional ha dado al traste, al menos de momento, con esos planes. El presidente Trump lleva meses anunciando y retirando aranceles de todo tipo, además de otras amenazas, y en esas condiciones no tenía sentido económico ampliar la presencia de la cooperativa en un mercado impredecible.

La compra, a medio o largo plazo

La compra de Pompeian sigue siendo factible, pero Dcoop no quiere vender bajo esa marca aceite elaborado en Túnez, Chile u otros países si finalmente se aplican sanciones a España, que tienen un complicado encaje legal. Según Luque, "en esta situación hemos decidido que vamos a esperar, porque no sabemos si vamos a poder vender producto español", y ofrecer aceite de otras latitudes no es una opción porque "valiente gracia que nos hace".

De momento, la compra del 50% restante de Pompeian queda aplazada sine die, pero para seguir adelante con la operación aún tendrían que cambiar bastantes cosas. Dcoop no se lo plantea a corto plazo. En palabras del presidente de la cooperativa, "no va a ser cosa de dos días, sino que tendremos que esperar un tiempo prudencial y luego saber si quieren vendernos el 50% restante".

La historia de Pompeian

Pompeian tiene una azarosa historia detrás de su largo siglo de vida. La marca nació a finales del siglo XIX en la ciudad italiana de Lucca, cerca del puerto de Génova. A finales de los años 20 los propietarios de Pompeian, la familia Musher, trasladaron toda la actividad a Baltimore, en Estados Unidos.

En las siguientes décadas, Pompeian alcanzó el liderazgo en la venta de aceite en EEUU. Lo logró gracias al empuje de una nueva familia, los Hoffberger. La compañía siguió creciendo hasta que en 1975 Baldomero Moreno, el fundador de la fábrica de mayonesa Musa y otras compañías, se hizo con Pompeian. En los años 70 vendía algo menos de cuatro millones de litros, que hoy son ya en torno a 60 millones de litros.

En 2009 la empresa volvió a cambiar de manos y pasó a estar controlada por la familia marroquí Devico, también dedicada al sector alimentario y aliada con Dcoop desde el año 2017. Pasado todo este tiempo, Pompeian se ha atrevido incluso a plantar sus propios olivos en EEUU.