Los embalses de Córdoba siguen subiendo tras dos días de lluvia y sin nuevas precipitaciones esta semana

El nivel de los embalses de Córdoba supera este miércoles de marzo el 85% de su capacidad, tras el impacto de la borrasca Regina, y a la espera de que lleguen nuevas lluvias en el inicio de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 6 de marzo, los pantanos de Córdoba alcanzan el 85,82% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 84,13 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 11 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG: