DATOS DE LA CHG
Los embalses de Córdoba siguen subiendo tras dos días de lluvia y sin nuevas precipitaciones esta semana
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este miércoles 11 de marzo
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba supera este miércoles de marzo el 85% de su capacidad, tras el impacto de la borrasca Regina, y a la espera de que lleguen nuevas lluvias en el inicio de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 6 de marzo, los pantanos de Córdoba alcanzan el 85,82% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 84,13 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 11 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,96% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,34%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,22%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,84%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,11%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,51%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,91%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,43%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,63%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,59%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,42%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,34% de su capacidad.
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
- Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
- Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
- Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco
- Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
- Cae la aceituna pero el aceite no se mueve
- Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba