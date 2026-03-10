Sánchez de Puerta (Dcoop): "En una cooperativa, grandes y pequeños están en igualdad de derechos y obligaciones"

Rafael Sánchez de Puerta, director técnico de Dcoop, ha puesto de manifiesto durante su intervención en Los Desayunos de Diario CÓRDOBA la importancia del modelo de economía social en el ámbito agroganadero. Las cooperativas, como lo es Dcoop (en este caso de segundo grado), permiten que empresarios "grandes y pequeños en igualdad de derechos y obligaciones unan sus esfuerzos para poner ene marcha las estructuras comerciales e industriales necesarias".

Según Sánchez de Puerta, Dcoop fue "pionera en trabajar por la integración de las cooperativas en torno a un gran proyecto" que cuajó en su forma actual hace ya más de una década. Sólo así, ha destacado el directivo de la compañía, "se podía lograr el objetivo" de contar con "los mejores equipos".

Fruto de aquellos esfuerzos Dcoop hoy lidera el mercado de la comercialización del aceite de oliva en todo el mundo. La compañía está formada por más de 200 cooperativas y tiene un fuerte arraigo en la provincia de Córdoba. Gran parte de ellas están centradas en el sector oleícola pero también tiene intereses en la almendra, el vino, los cereales o los cítricos, con la última adquisición de la antigua fábrica de Zumosol en Palma del Río.

Sánchez de Puerta también se centró en la queja por la falta de agua para los agricultores, que en su opinión no se debe a las condiciones climáticas sino a las decisiones políticas: "Agua hay, el problema radica en la voluntad política".