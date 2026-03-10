Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turtistas montillanosPrecio del combustibleAgencias de viajesLuis García MonteroEl tiempoDespedidas de solteroObrasPremios de igualdadCorte de tráficoPremios de jubilación
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este martes 10 de marzo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 83,82 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,09%), seguida de Sevilla (90,13%), Jaén (86,50%), Córdoba (85,57%) y Granada (61,13%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
  2. El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
  3. Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
  4. Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
  5. Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
  6. Cae la aceituna pero el aceite no se mueve
  7. Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba
  8. Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Los embalses de Córdoba se mantienen al alza tras el paso de la dana y sin lluvias en el horizonte

Los embalses de Córdoba se mantienen al alza tras el paso de la dana y sin lluvias en el horizonte

Los aceites cordobeses lideran las principales categorías en un concurso internacional

Los aceites cordobeses lideran las principales categorías en un concurso internacional

Los Premios Mildiu Pedro Cabezuelo distinguen un año más las buenas prácticas agrarias en el marco Montilla-Moriles

Los Premios Mildiu Pedro Cabezuelo distinguen un año más las buenas prácticas agrarias en el marco Montilla-Moriles

El Concurso Internacional de Vinagres celebra su fase de cata con casi 100 muestras de todo el mundo

El Concurso Internacional de Vinagres celebra su fase de cata con casi 100 muestras de todo el mundo

Los viticultores cordobeses pueden solicitar hasta el 19 de marzo las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo

Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco

Entre Córdoba y Madinat al Zahira

Tracking Pixel Contents