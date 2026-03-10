Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Los embalses de Córdoba se mantienen al alza tras el paso de la dana y sin lluvias en el horizonte

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este martes 10 de marzo

Desembalse en San Rafael de Navallana en una foto de archivo.

Desembalse en San Rafael de Navallana en una foto de archivo. / A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera este martes 10 de marzo el 85% de su capacidad, tras el impacto de la borrasca Regina, y a la espera de que lleguen nuevas lluvias en el inicio de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 6 de marzo, los pantanos de Córdoba alcanzan el 85,57% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 83,82 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 10 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,419% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,19%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,85%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,76%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,02%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,49%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,69%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,92%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,76%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,44%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,26%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,84% de su capacidad.

Entre Córdoba y Madinat al Zahira

