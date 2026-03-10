Antonio Luque, presidente de Dcoop: "No se puede usar el agua para peleas partidistas"

El presidente de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, Antonio Luque, ha protagonizado un nuevo encuentro del ciclo de desayunos informativos de Diario CÓRDOBA celebrado este martes en el Eurostars Palace bajo el título La agricultura ante la incertidumbre de Mercosur y la nueva PAC. El acto ha contado con la presentación del director general de la cooperativa, Rafael Sánchez de Puerta, y ha servido para analizar los retos que afronta el sector agroalimentario en un contexto marcado por la política agraria europea, el acuerdo con Mercosur o la gestión del agua. Durante el encuentro, Luque abordó también la situación de la cooperativa en la provincia, los proyectos industriales en marcha en Córdoba y cuestiones clave para el futuro del campo, como la sostenibilidad, el regadío o la lucha contra el fraude en los productos agroalimentarios.

-¿Qué proyectos o novedades tiene Dcoop en Córdoba?

-Para que os hagáis una idea, el 50% de nuestra plantilla trabaja en Córdoba, más de 500 personas trabajan en Dcoop en la provincia cordobesa, aparte de las que trabajan en las cooperativas socias. ¿Qué proyectos tenemos? En frutos secos tenemos una industria que puede ser de las más importantes de España, y ahora puedo criticar a Salvador Fuentes porque esa industria es gracias a él, porque si no fuera por Rafael y por Salvador, esa industria no la tendríamos. Y yo creo que eso va a seguir creciendo. En Palma del Río se ha comprado la fábrica de Zumosol, aunque a algunas personas del sector, que yo no entiendo, no les haya gustado, porque van a ser competencia, por eso no les ha gustado, pero yo creo que ese puede ser un proyecto importante en Córdoba. En aceituna de mesa seguimos con un proyecto, la fábrica más importante, en Monturque, y mantenemos la refinería y la puerta abierta a todos los proyectos que sean necesarios en Córdoba.

-¿Cómo se puede garantizar un desarrollo agrícola sostenible con las exigencias europeas en agua, fitosanitarios y fertilizantes?

-Esa palabra que está tan de moda, sostenibilidad, yo diría que solo por ser agricultor, si somos buenos agricultores, buenos ganaderos, y solo por ser cooperativas, ya somos sostenibles. No conozco a nadie que le guste destruir su casa, o la casa que va a ser la de su hijo, la de su nieto, la de su bisnieto. Es decir, somos los mayores conservadores del entorno en el que vivimos. Eso hay que tenerlo claro. Lo único que hay es que tener sentido común. Nuestro director dice muchas veces, si se produce un cambio climático, no hay que esperar a ver lo que hace y que esto sea un desierto, peleemos contra eso. ¿Qué es preferible, un pantano y unas instalaciones de riego, y un vergel, y que se mantenga la actividad, que se mantenga la gente viviendo en los pueblos, que se mantenga la fauna, la flora, o que no haya pantanos, y aquello sea un desierto? A mí hay una cosa que me decían unos israelitas que vinieron, porque en Israel los kibutz se consideran muy de izquierdas. Ellos son, si queréis, radicales de izquierda. Y ellos me decían que no comprendían cómo en España la izquierda está en contra de una buena gestión del agua. Cuando los que más necesitan ese agua probablemente sean sus votantes. Yo creo que se puede ser más que sostenible y tener una buena gestión del agua, y tener disponibilidad de agua para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y eso depende de nuestros políticos. Lo que no se puede es usar el agua para peleas partidistas o de unos contra otros. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Ojo, y hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación muy importante, porque tenemos que cambiar el chip y que nuestros políticos piensen que pierden votos si no hacen una buena gestión del agua.

Desayunos de Diario CÓRDOBA con Dcoop. / Víctor Castro

-¿Cómo podemos luchar con unas confederaciones anacrónicas y un ministerio que quiere restringir las tareas de riego?

-¿Quién manda en España? ¿Quién manda en las comunidades autónomas? Los agricultores queremos agua, que de eso no hemos hablado porque lo dábamos por hecho, para producir alimentos de forma sostenible y a un precio asequible para los consumidores. Con agua subirían menos los alimentos y tendríamos alimentos producidos de forma sostenible y a un precio asequible para los consumidores. Eso depende de nuestros políticos. Ojo, de unos y de otros, de todos nuestros políticos.

-¿Cómo se puede profundizar en la lucha contra el fraude?

-Yo creo que se están abriendo caminos, ministerios, consejerías y demás, y desde luego hay que acabar con ellos, y no solo en el aceite de oliva. Eso es de lo que yo más conozco, pero es que ese fraude se produce en otros temas, probablemente en productos ganaderos, jamones, probablemente en vino. Es decir, hay que acabar con el fraude.