Andalucía se incorpora a la licencia interautonómica de caza y pesca en aguas interiores junto a otras nueve comunidades

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio con 10 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, para implantar una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales, de forma que los usuarios puedan desarrollar estas actividades en todos los territorios adheridos con una sola autorización.

Junto a Andalucía, el acuerdo ha sido suscrito por Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.

La principal novedad para el territorio andaluz es que la comunidad se incorpora por primera vez a este sistema, al igual que Castilla-La Mancha, ya que ninguna de las dos había suscrito el convenio anterior, vigente desde 2017, explica el Ministerio de Agricultura en una nota de prensa.

Una sola licencia para 10 territorios

El acuerdo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que las personas cazadoras y pescadoras puedan utilizar una única licencia válida durante un año en todo el ámbito geográfico de las comunidades firmantes, sin necesidad de tramitar permisos distintos en cada autonomía.

El coste fijado será de 70 euros para la licencia de caza y de 25 euros para la de pesca en aguas interiores.

Además, el convenio contempla que las inhabilitaciones impuestas por infracciones en una comunidad autónoma tengan efecto automático en todas las demás, reforzando así el control y la coordinación administrativa.

Menos burocracia y más coordinación

La operatividad del sistema se apoyará en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio, que permitirá el intercambio automático de información entre administraciones y facilitará la gestión de altas, bajas y comprobación de requisitos en tiempo real.

Según el Ministerio, esta medida supone un avance en simplificación administrativa, reduce la burocracia y mejora la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Impacto en Andalucía y el medio rural

La incorporación de Andalucía a este convenio puede tener especial relevancia para el medio rural andaluz, al facilitar la movilidad de cazadores y pescadores, impulsar la actividad económica ligada a estos sectores y reforzar una gestión más coordinada entre administraciones.

El nuevo marco busca compatibilizar la práctica de estas actividades con una gestión sostenible de los recursos naturales y con el dinamismo económico de las zonas rurales.