Los viticultores cordobeses pueden solicitar hasta el 19 de marzo las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo

Los viticultores cordobeses ya pueden solicitar las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Andalucía, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 19 de marzo.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, establece un plazo de 15 días hábiles desde el 27 de febrero para presentar las solicitudes, que pueden tramitarse a través de la web de la Junta de Andalucía, explica el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Estas subvenciones cuentan con un presupuesto total de 2,5 millones de euros para 2026, financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y están dirigidas a viticultores andaluces que cultivan viñedos destinados a la producción de uva de vinificación.

Actuaciones subvencionables

Entre las actuaciones que pueden acogerse a estas ayudas se encuentra la replantación de viñedos, tanto con sistema de conducción como sin él. En este caso, las subvenciones pueden cubrir trabajos como el arranque de cepas, preparación del suelo, fertilización, plantación, injertado en campo, instalación de espalderas, desinfección, despedregado, nivelación del terreno, protección de las plantas o abancalamiento.

Asimismo, también se apoyan otras actuaciones destinadas a mejorar la gestión del cultivo, como el sobreinjertado para el cambio de variedad o la transformación del sistema de conducción de vaso a espaldera, una técnica que permite optimizar el manejo del viñedo.

Mejora del viñedo andaluz

Las ayudas contemplan además actuaciones vinculadas a la replantación tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios, cubriendo tareas como la preparación del terreno, fertilización, plantación, injertado o desinfección.

Con esta línea de incentivos, la Junta de Andalucía pretende modernizar y mejorar la competitividad del sector vitivinícola, favoreciendo la adaptación de los viñedos a nuevas técnicas de cultivo y reforzando la sostenibilidad de las explotaciones.