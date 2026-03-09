Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco

En los años 50, el abuelo de Francisco montó su propia granja de vacas en Pozoblanco. Lo hizo como se hacía en una época de escasez de recursos y fatigas, comprando hoy un par de vacas y mañana tres. Cuando no había dinero, el trueque servía para lo mismo, con una res a cambio de leche o carne. Poco a poco aquella humilde granja fue prosperando y, como suele suceder en la ganadería, pasó de padres a hijos. En la actualidad, aquel pequeño establo tiene casi 400 vacas de raza Holstein, la mitad de ellas para ordeño.

Francisco Caballero es el nieto de aquel emprendedor y ahora gestiona la granja junto a su padre y cuatro personas más. Pero ya no trabaja como las dos primeras generaciones. Hace tres años, apostó por la digitalización completa de las instalaciones gracias al apoyo de un programa de la Junta, Demofarm, que ha transformado un puñado de instalaciones ganaderas en Andalucía para que sirvan como ejemplo de las ventajas de la robotización.

Antes de la mecanización, se tardaban dos horas en amamantar manualmente a 50 becerros. Ahora Francisco y los demás trabajadores se olvidan de un proceso que ejecuta un robot, «y no veas cómo ha cambiado el cuento», relata Francisco. Los terneros beben ahora más del doble de leche que antes: de cuatro litros diarios a unos nueve. «Pensábamos que era imposible que una cría bebiera nueve litros en un día, pero la máquina se los da pausados, cada dos o tres horas un litrito. Y ya ves tú si se los bebe», apunta.

Más gasto y beneficio

Por supuesto, más leche consumida por los terneros supone más gasto, pero el beneficio lo compensa de sobras. Las vacas se desarrollan con más rapidez y alcanzan antes la madurez. A los 14 meses ya pueden inseminar a una novilla, cuando antes había que esperar al menos 16. Eso son dos meses de ahorro de leche y un adelanto en el inicio de la producción. En la actualidad, muchas granjas de Los Pedroches (sobre todo las regentadas por jóvenes, asegura Francisco) ya tienen amamantadoras.

Las mejoras también se han aplicado en la alimentación de las vacas lecheras. Un robot arrima el pienso a los comederos y lo voltea y las reses ya han aprendido lo que eso significa: comida fresca. Francisco explica que cuando una vaca «ve a la máquina andar corre a comerse lo más fresco y eso supone más producción». De hecho, cuando el arrimador de pienso falla «ya tienes 200 litros menos de leche en el tanque».

Con estos cambios tecnológicos, el joven ganadero ha conseguido tiempo y producción

Cuando los silos de pienso están a punto de quedarse sin comida, con 400 kilos o menos, automáticamente envían un mensaje a Covap —a la que está asociada la granja— y encarga una nueva entrega. Francisco sólo tiene que confirmar el pedido y al día siguiente lo tiene en la granja. Con este sistema, las vacas comen más, pero también dan más leche. Todo son beneficios.

Los propios trabajadores también han visto mejorar su día a día. Antes, recuerda este ganadero de 37 años, «para tomarte una semana de vacaciones te las veías y las deseabas». Ahora tienen su mes completo cuando corresponde, tanto él como sus trabajadores. Se organizan en dos turnos y «hacemos las cosas como hay que hacerlas».

Con estas facilidades y el apoyo de las administraciones, Francisco cree que hay una ventana a la esperanza en el mundo rural. Por ahora, al menos en Los Pedroches «estamos bastantes jóvenes» trabajando en la cría de animales. «Alguna que otra granja se perderá, pero son las menos», sostiene, «siempre que nos faciliten las cosas». Para eso están los robots y las máquinas además, por supuesto, del apoyo familiar porque «montar un negocio de este tipo desde cero es casi imposible».