Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes 9 de marzo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 83,69 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,17%), seguida de Sevilla (90,04%), Jaén (86,17%), Córdoba (85,55%) y Granada (61,00%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

