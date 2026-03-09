Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así ha cambiado CórdobaCórdoba CFManifestación 8MFuente Obejuna-BelmezCrimen de MontemayorRepatriación montillanosSushiAlcaicería
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Nuevo repunte de los embalses de Córdoba tras Regina y a la espera de las lluvias de esta semana

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este lunes 9 de marzo

Desembalse en San Rafael de Navallana en una foto de archivo.

Desembalse en San Rafael de Navallana en una foto de archivo. / A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba supera este lunes 9 de marzo el 85% de su capacidad, tras el impacto de la borrasca Regina, y a la espera de que lleguen nuevas lluvias en el inicio de la semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 6 de marzo, los pantanos de Córdoba alcanzan el 85,55% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 83,69 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 9 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,09% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,07%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,38%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,08%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,92%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,00%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,33%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,39%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,87%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,19%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,08%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 73,36% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
  2. El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
  3. Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
  4. Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
  5. Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
  6. Cae la aceituna pero el aceite no se mueve
  7. Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba
  8. Las lluvias recogidas en enero en los embalses del Guadalquivir triplican la media de los últimos 25 años

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Nuevo repunte de los embalses de Córdoba tras Regina y a la espera de las lluvias de esta semana

Nuevo repunte de los embalses de Córdoba tras Regina y a la espera de las lluvias de esta semana

Terneros que 'aman' a los robots en la granja del siglo XXI: la transformación de una explotación lechera de Pozoblanco

Entre Córdoba y Madinat al Zahira

Córdoba acogerá seis seminarios técnicos sobre los retos del olivar ante el cambio climático

Córdoba acogerá seis seminarios técnicos sobre los retos del olivar ante el cambio climático

La Junta cifra las pérdidas en el olivar de Baena por el tren de borrascas en 26 millones de euros

La Junta cifra las pérdidas en el olivar de Baena por el tren de borrascas en 26 millones de euros

Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba

Aceites de Carcabuey y Baena se alzan con los primeros premios del 19º Concurso de AOVE de la Diputación de Córdoba

Unos 30 catadores eligen en Córdoba los mejores aceites de oliva de los premios Mezquita

Unos 30 catadores eligen en Córdoba los mejores aceites de oliva de los premios Mezquita
Tracking Pixel Contents