Los aceites cordobeses lideran las principales categorías en un concurso internacional

Los zumos de aceituna cordobeses se han convertido en los grandes protagonistas de la tercera edición de la AOVE World Cup 48 Kilates, uno de los concursos internacionales más exigentes y prestigiosos del sector oleícola.

En concreto, varias firmas producidas por empresas de la provincia se han alzado con los principales galardones de esta competición que reúne cada año a los mejores aceites del planeta y cuenta con un jurado internacional de catadores expertos que evalúan cada muestra siguiendo rigurosos criterios de calidad, aroma, equilibrio y complejidad sensorial.

Dos aceites de la DOP prieguense, en la cima

Así, la firma Oleosubbética, variedad de hojiblanca, de Marín Serrano el Lagar SL y amparada por la DOP Priego de Córdoba, se ha coronado como el Mejor Aceite del Mundo, un título que distingue al aceite que ha alcanzado la máxima excelencia internacional en el sector oleícola.

Entre todos los aceites presentados, Oleosubbética destacó por su extraordinario perfil aromático, su elegancia en boca y su equilibrio, cualidades que le han permitido alcanzar el máximo reconocimiento a la excelencia.

En segunda posición en esta misma categoría se ha situado Rincón de la Subbética, variedad hojiblanca, de Almazaras de la Subbética e igualmente amparada por la DOP prieguense.

Mejores aceites de autor

En la categoría del Mejor AOVE de Autor, el primer premio ha sido para el coupage de picudo-hojiblanca de Almazaras de la Subbética que se comercializa bajo la firma Parqueoliva Serie Oro, también amparada por el distintivo de calidad prieguense.

En esta misma categoría, el segundo premio ha sido para la firma Knolive Epicure, de Knolive Oils SL, también con sede en Priego, por su coupage de hojiblanca y picudo.

Pajarero, picudo y ecológico, también cordobeses

En cuanto a las variedades minoritarias, el premio al mejor parajero del mundo ha sido para la firma Monteoliva Oro Pajarero, de la SCA Sierra de Cabra, mientras que el premio al mejor picudo del mundo ha recaído en la firma prieguense Knolive Picudo, de Knolive Oils SL.

Por otra parte, la firma Virrey Ecológico, variedad hojiblanca, de la Olivarera Ntra. Sra. de Guadalupe S.C.A., de Baena, se ha alzado con el segundo puesto en la categoría de Mejor AOVE ecológico del mundo.

Reconocimientos que vuelven a situar a los aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia como grandes referencias mundiales, reforzando su prestigio internacional.