El 8º Concurso Internacional de Vinagres celebra su fase de cata con casi 100 muestras de todo el mundo

El 8º Concurso Internacional de Vinagres ha celebrado este lunes su fase de cata tras unos meses de recepción de muestras y en la que se muestra que el sector tiene ganas de estar. Han llegado casi un centenar de vinagres para participar, con presencia tanto nacional como internacional.

El certamen vuelve a dejar una idea encima de la mesa: el vinagre de calidad vive un momento vibrante. Hay una destacada participación de zonas españolas con Denominación de Origen como Montilla-Moriles, Jerez y Condado de Huelva, territorios donde el vino y el vinagre forman parte del paisaje, del oficio y de la identidad.

Además, se han recibido muestras procedentes de Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia o Canarias, lo que habla de un mapa cada vez más amplio y especializado. Y es que el concurso no se queda en casa: el carácter internacional se refuerza con vinagres llegados desde Argentina, Rumanía, Hungría, Nueva Zelanda, Francia, Italia y Colombia, confirmando el interés global por este encuentro cordobés.

El jurado se ha reunido en la Casa de Manolete Bistró para analizar cada una de las casi 100 muestras recibidas. Para Rocío Márquez, enóloga y presidenta de Vinavin, “estamos muy contentos con el crecimiento progresivo que está teniendo este concurso; por el interés de los productores, que llegan desde países tan lejanos con el objetivo de lograr alguna de las medallas que otorgamos ya que reconocen el espaldarazo que supone para sus vinagres de calidad; y por la calidad del panel de cata que han acudido en esta ocasión”.

Para Andrés Lorite, delegado de Agricultura de la Diputación, “la administración pública, junto con el sector privado, tiene que tener la capacidad de promocionar estos productos de calidad que se elaboran en nuestra provincia”.

El auge del vinagre de calidad

Que esta sea ya la octava edición y que la participación crezca no es casualidad. Refleja una tendencia bastante evidente: el consumo de vinagres de calidad va al alza, sobre todo los que están ligados al origen, a métodos tradicionales y a crianzas cuidadas —esas que aportan matices y profundidad, como quien afina un instrumento con paciencia.

En los últimos años, el vinagre ha dejado de ser “solo un aliño”. Ahora tiene papel protagonista. Se busca por su complejidad aromática (esa nariz que recuerda a madera, fruta, frutos secos o notas tostadas), por su versatilidad y también por su encaje natural en una alimentación más consciente. En cocina, un vinagre bien elegido puede hacer lo que hace un buen final de plato: levantarlo, darle sentido, redondearlo. Y eso, chefs y aficionados lo tienen cada vez más claro.

Este impulso también acompaña la proyección internacional del producto. Los vinagres españoles, especialmente los de perfil gastronómico y alto valor añadido, encuentran una recepción cada vez más favorable en mercados exteriores que aprecian lo auténtico, lo bien elaborado y lo que cuenta una historia. En ese escenario, concursos como el de Vinavin funcionan como un escaparate con credibilidad: ponen el foco donde importa y ayudan a que la calidad viaje más lejos.