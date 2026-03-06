El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo con el impacto de la borrasca Regina

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene a más del 80% de su capacidad en una semana en la que las lluvias han vuelto a la provincia, aunque no de forma tan virulenta, con la llegada de la borrasca Regina. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este viernes 6 de marzo, los pantanos de Córdoba alcanzan el 84,75% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 83 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 6 de marzo, de acuerdo con la información de la CHG: