Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expansión urbanaAeropuerto CórdobaParcelaciones un mes despuésOdisea de un cordobésEmbargoSilicon Valley logísticaPatrimonio concejalesCámaras de tráficoEEUU-IránAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Agricultura

La olivarera Dcoop, preocupada ante una amenaza de embargo de EEUU que "nos haría mucho daño"

La cooperativa de segundo grado exporta cada año entre 60.000 y 70.000 toneladas de aceite de oliva a un mercado en el que lidera las ventas

Aceite de oliva de Dcoop.

Aceite de oliva de Dcoop. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La cooperativa de segundo grado Dcoop, que tiene una amplia presencia en la provincia de Córdoba, ha mostrado este jueves su alarma ante un posible embargo comercial de EEUU a los productos españoles. La amenaza ha sido lanzada esta misma semana por Trump como represalia ante la postura de España en el conflicto actual en Oriente Medio y el "no a la guerra" de Pedro Sánchez.

El director general de la compañía, Rafael Sánchez de Puerta, ha manifestado a Diario CÓRDOBA que el cierre de las fronteras para productos españoles o la imposición de duros aranceles "nos haría mucho daño", por lo que estamos "muy preocupados". Aún se desconoce qué fórmula jurídica emplearía EEUU para cumplir con la amenaza de su presidente, pero no es la primera vez que Trump amaga con sanciones similares que finalmente nunca llegan a ejecutarse.

Una treintena de cooperativas en Córdoba

Dcoop es una de las principales compañías alimentarias del país, con una facturación superior a los 1.500 millones de euros el año pasado. En el sector olivarero, es líder mundial en ventas con 1.100 millones de euros gracias a la comercialización y exportaciones. Sólo en Córdoba aglutina a una treintena de cooperativas en este ámbito.

Rafael Sánchez de Puerta informa sobre la inversión de Dcoop en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río.

Rafael Sánchez de Puerta informa sobre la inversión de Dcoop en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río. / J. Muñoz

Estados Unidos es en la actualidad el principal mercado exterior de la empresa. Hasta allí exportan entre 60.000 y 70.000 toneladas de aceite cada año -casi todo español-, según ha indicado Sánchez de Puerta. Se envía aceite a granel para su envasado en territorio norteamericano, pero también el producto ya embotellado bajo marcas españolas de la compañía.

Posee el 50% de Pompeian, principal marca en EEUU

Además, posee el 50% de la principal marca de aceite de oliva en los lineales norteamericanos, el sello de origen italiano Pompeian, que controla un 20% de las ventas aproximadamente en EEUU. Las ventas de esta marca se contabilizan aparte. De ahí que un embargo comercial suponga un varapalo para Dcoop que la compañía espera que "no llegue a producirse", en palabras de su director técnico.

Noticias relacionadas y más

Dcoop es una cooperativa de segundo grado, lo que supone que sus socios no son productores o agricultores a título individual, sino empresas u otras cooperativas que trabajan sobre el terreno. En Córdoba tiene más de un centenar de compañías asociadas repartidas por toda la provincia. Además de aceite de oliva, su principal producto, también tiene asociados en el mundo de los frutos secos, el vino, la ganadería o los cítricos, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
  2. El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
  3. Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
  4. Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
  5. Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
  6. Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
  7. Cae la aceituna pero el aceite no se mueve
  8. Así está el nivel de los embalses de Córdoba a la espera de los efectos del río atmosférico

La olivarera Dcoop, preocupada ante una amenaza de embargo de EEUU que "nos haría mucho daño"

La olivarera Dcoop, preocupada ante una amenaza de embargo de EEUU que "nos haría mucho daño"

Así están los embalses de Córdoba tras la primera jornada de la borrasca Regina

Así están los embalses de Córdoba tras la primera jornada de la borrasca Regina

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

La Junta de Andalucía pide al Gobierno central una mesa de trabajo sobre sanidad vegetal para combatir plagas

La Junta de Andalucía pide al Gobierno central una mesa de trabajo sobre sanidad vegetal para combatir plagas

La nueva Oficina Comarcal Agraria de Pozoblanco dará servicio a 26.000 habitantes y a ocho municipios de Los Pedroches

La nueva Oficina Comarcal Agraria de Pozoblanco dará servicio a 26.000 habitantes y a ocho municipios de Los Pedroches

Un novedoso sistema permite reutilizar orujos de uva Pedro Ximénez para mejorar el vino

Un novedoso sistema permite reutilizar orujos de uva Pedro Ximénez para mejorar el vino

Cinco miembros de Asaja Córdoba presentan las firmas necesarias para debatir sobre la continuidad de su presidente, Fernando Adell

Cinco miembros de Asaja Córdoba presentan las firmas necesarias para debatir sobre la continuidad de su presidente, Fernando Adell

El aceite de oliva busca alternativas a la interrupción del comercio en Oriente Medio

El aceite de oliva busca alternativas a la interrupción del comercio en Oriente Medio
Tracking Pixel Contents