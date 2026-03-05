Unos 30 catadores eligen en Córdoba los mejores aceites de oliva de los premios Mezquita

Unos 30 catadores han probado este jueves las muestras de aceite que se han presentado al 13º Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen Extra Premios Mezquita. Este certamen gastronómico está promovido por el Aula del Vino de Córdoba, que dirige Manuel M. López Alejandre, y organizado por la Academia del Vino de Córdoba en colaboración con el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba. La cata se ha celebrado en las instalaciones del Círculo de la Amistad.

Este año se han catado 223 muestras de aceites de España y Portugal a cargo de expertos catadores de España, Portugal e Italia. Los ganadores del concurso se darán a conocer en próximas fechas.

La escala llega a los 100 puntos

El concurso puntúa a los participantes en una escala que llega a los 100 puntos teniendo en cuenta diferentes conceptos y variables. A partir de ahí, se conceden reconocimientos de nivel Bronce, Plata y Oro, pero solo unas pocas referencias que superan los 95 puntos obtienen el preciado premio Gran Mezquita.

En la edición 2025, el aceite con la marca La Laguna Selecta de Sucesores de Hermanos López fue destacado como mejor AOVE en el 12º Concurso Ibérico de Aceites de Oliva Virgen Extra Premios Mezquita.

A partir de 2014 se vienen celebrando los Premios Mezquita de aceites de oliva virgen extra. El sector oleícola confió desde el principio en este concurso, que pronto se situó en altas cotas de participación hasta superar más de 200 referencias en este año. Ayuntamiento y Diputación de Córdoba han sido los principales patrocinadores del certamen.