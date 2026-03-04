La Junta pide al Gobierno central una mesa de trabajo sobre sanidad vegetal para combatir plagas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se lleve a cabo una mesa de trabajo técnica extraordinaria sobre sanidad vegetal entre las distintas comunidades autónomas para analizar las diferentes medidas que se deberían poner en marcha como poder autorizar las herramientas fitosanitarias necesarias para lograr la rentabilidad de un sector productor.

Así lo ha explicado Fernández-Pacheco en el decimoctavo Symposium de Sanidad Vegetal, un evento decano que se erige como el foro principal sobre la materia a nivel nacional. Durante su intervención, el consejero ha señalado “la necesidad de liderar el debate en sanidad vegetal y abordar de manera urgente, seria, ágil y desde el rigor técnico la estricta aplicación de la actual legislación europea” y analizar cómo mejorar este procedimiento teniendo en cuenta cómo están actuando otros estados miembros competidores de los productores andaluces.

En este sentido, ha explicado que Europa cuenta con el marco regulatorio más exigente para la autorización de productos fitosanitarios, lo cual aporta seguridad para agricultores y consumidores; si bien también ha defendido que es necesario aportar más certidumbre a los productores para evitar vaivenes regulatorios que dificulten la protección de las cosechas.

“El mayor reto al que nos enfrentamos en estos momentos en agricultura es el de las enfermedades de sanidad vegetal”, ha subrayado el consejero, advirtiendo de que esta situación está poniendo en jaque al campo andaluz, una de las principales potencias agrícolas europeas.

Ha detallado además algunos factores que favorecen la propagación de enfermedades en los cultivos, como el cambio climático, el incremento de los intercambios comerciales, la reducción de sustancias autorizadas y las exigencias comerciales sobre la ausencia total de organismos nocivos.

“Lo hemos visto con el mildiu en la vid, el algodoncillo en el olivar, el parvispinus en el pimiento o el pulgón en los hortícolas”, ha ejemplificado, insistiendo en el impacto económico que estas plagas están generando.

Casi el 70% de superficie afectada

En el caso del pulgón en el Levante almeriense, ha señalado que la incidencia es especialmente grave, con entre el 60 y el 70% de la superficie de cultivos hortícolas al aire libre afectada, especialmente la lechuga y también las espinacas.

Asimismo, ha insistido en que el sector necesita herramientas eficaces para actuar con rapidez. “Sabemos que con las nuevas lluvias el problema en sanidad vegetal se agravará en Andalucía”, ha advertido.

Durante su intervención también ha destacado el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, con 22,5 millones de euros destinados a compensar gastos extraordinarios y pérdidas derivadas, entre otros casos, del Thrips parvispinus, el algodoncillo o el mildiu.

Por último, ha puesto en valor la labor de vigilancia fitosanitaria y la colaboración entre sector, comunidad científica y administraciones para dar respuesta a las plagas, defendiendo un marco regulatorio estable que permita la autorización de productos fitosanitarios con garantías.