La nueva Oficina Comarcal Agraria de Pozoblanco dará servicio a 26.000 habitantes y a ocho municipios de Los Pedroches

Las nuevas instalaciones de la Oficina Comarcal Agraria Los Pedroches I de Pozoblanco ya son una realidad tras su inauguración en parte del edificio conocido como La Salchi, antiguo matadero industrial de la localidad. Las obras comenzaron en enero de 2025 y han supuesto la intervención en unos 960 metros cuadrados de un edificio que data de 1924 y que llevaba décadas cerrado.

La zona sobre la que se ha actuado es la central, mientras que los laterales y el patio continúan en su estado original. La cesión por parte del Ayuntamiento ha permitido la intervención de la Junta de Andalucía con una inversión cercana a los 1,5 millones de euros de los que el 75 por ciento procede de los fondos Feader europeos. La puesta en funcionamiento de la oficina tendrá que esperar unos dos meses todavía, ya que hace falta la instalación de toda la parte informática para que los trabajadores puedan trasladarse y atender a ganaderos y agricultores.

En la oficina trabajan 25 técnicos

El nuevo escenario será el espacio de trabajo para los 25 técnicos de la OCA Los Pedroches I, ahora ubicados en un edificio en la calle Huelva de Pozoblanco, y seguirá dando servicio a ocho municipios de la comarca: Alcaracejos, Añora, Dos Torres, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia y Torrecampo. Eso se traduce en una población de unos 26.000 habitantes y un territorio que aglutina más de 53.000 cabezas de ganado y cultivos de referencia como el olivar.

Las autoridades recorren las instalaciones de la OCA de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Acto oficial de inauguración

La inauguración contó con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, entre otras autoridades, además de primeros ediles de los municipios a los que presta servicio la OCA Los Pedroches I, así como representantes de las cooperativas más importantes de la zona. Fernández-Pacheco indicó durante su intervención, después de la visita a las instalaciones, que “estamos ante la OCA más bonita de Andalucía”, una red de oficinas comarcales agrarias que llegan hasta la sesenta distribuidas por todo el territorio andaluz.

Las autoridades, en la inaguración de las instalaciones este miércoles. / Rafa Sánchez

El consejo puso de relieve la "importancia" de unas instalaciones que "tienen el objetivo de prestar un mejor servicio al sector agroganadero, el primero económico y social en el territorio". Por su parte, el alcalde de Pozoblanco destacó la transformación de un edificio que forma parte de "nuestro patrimonio cultural e industrial" y que desde ahora "rinde homenaje a agricultores y ganaderos que tanto hacen por el desarrollo de nuestro territorio". Cabello resaltó también el hecho de que la comarca sea un "referente" del sector en Andalucía no solo en cabezas de ganado, sino también en avances genéticos y tecnológicos.

Cronología de las obras

La instalación de la OCA en el edificio de La Salchi se remonta a febrero de 2022, cuando se firmó el convenio de cesión entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Posteriormente, en julio de 2023 la Administración autonómica licitó las obras, que fueron adjudicadas en septiembre de ese mismo año. El proyecto contemplaba desmontar la estructura área de uso cárnico y mantener elementos como la balanza y maquinaria, que iban a ser expuestos, aunque de momento no se encuentran en el edificio. La idea máxima era la de mantener el grado de protección del inmueble manteniendo los elementos esenciales y la estructura arquitectónica.

Con esta obra se pone en valor un edificio de carácter patrimonial, uno de los pocos que quedan en la localidad, y que tras algunas ideas de carácter cultural se optó por esta cesión, aunque no se descarta la utilización del patio para eventos culturales, tal y como venía ocurriendo antes del inicio de estas obras.