Los regantes andaluces reclaman al Estado y la Junta ayudas urgentes para reparar las infraestructuras

Feragua, asociación líder del regadío andaluz, ha recopilado y documentado en un informe remitido a las administraciones públicas los daños generalizados que el tren de borrascas ha provocado en infraestructuras estratégicas del sistema de riego andaluz. El documento, trasladado al Estado y a la Junta de Andalucía, pone de relieve la urgencia de reparar acequias, estaciones de bombeo, caminos de servicio y sistemas eléctricos para "poder recuperar el potencial productivo y evitar que se pierda la próxima campaña".

Según ha informado Feragua en una nota, el informe, elaborado a partir de la información técnica facilitada por las comunidades asociadas, recoge afecciones en redes de distribución, conducciones enterradas, hidrantes, válvulas, balsas, estaciones de bombeo y centros de transformación eléctrica, además de, graves deterioros en caminos de acceso esenciales para el mantenimiento del sistema hidráulico.

Además, las escorrentías intensas, el desbordamiento de cauces y la saturación del terreno han provocado roturas, descalzamientos, colmataciones y daños estructurales que "comprometen la operatividad de las instalaciones".

La estimación económica es superior a los 40 millones de euros

En total, 43 comunidades asociadas han comunicado daños, con una estimación económica preliminar superior a 40 millones de euros. Se trata, no obstante, de una valoración parcial y orientativa, ya que no todas las entidades han podido cuantificar aún el alcance real de los perjuicios sufridos debido a la dificultad de acceso a determinadas instalaciones y parcelas.

A los daños materiales se suman, además, los importantes gastos extraordinarios asumidos por las comunidades para gestionar la emergencia: alquiler e instalación de bombas auxiliares, consumo intensivo de combustible para generadores eléctricos, funcionamiento continuado de estaciones de bombeo y refuerzo de personal técnico en turnos ininterrumpidos.

Estos costes, "imprescindibles para evitar consecuencias aún mayores", han tensionado "gravemente" la capacidad financiera de muchas entidades.

Necesidad de activar las ayudas extraordinarias

En este contexto, Feragua ha trasladado a las administraciones la necesidad de activar con carácter urgente ayudas extraordinarias que permitan acometer las reparaciones en el menor plazo posible. El objetivo prioritario es "ejecutar las actuaciones necesarias que hagan viable la explotación del potencial productivo". En definitiva, "poder llegar a las instalaciones y poder regar".

Las medidas aprobadas tanto por el Estado como por la Junta de Andalucía constituyen "un primer paso relevante". Sin embargo, desde Feragua han subrayado que "tan importante como la existencia de ayudas es la forma en que se gestionen".

Un olivar inundado tras el paso del tren de borrascas en Córdoba. / A. J. González

La rapidez en su ejecución, la simplificación de trámites y la adaptación de los procedimientos a la realidad sobre el terreno serán "determinantes para que cumplan su finalidad". Si llegan tarde o con exigencias desproporcionadas, "su eficacia será sensiblemente menor". Y, es que, "la situación hidrológica actual encierra una dura paradoja".

Normalidad hidrológica tras siete años de restricciones

Por un lado, todas las demarcaciones andaluzas han recuperado la normalidad hidrológica tras siete años de restricciones. Sin embargo, esa recuperación ha llegado acompañada de importantes daños en infraestructuras de riego y explotaciones agrícolas, de modo que "puede darse la circunstancia de que algunas comunidades o algunos sectores de ciertas comunidades no puedan regar, a pesar de haber disponibilidad de agua, por no tener a tiempo sus instalaciones en condiciones operativas".

Por todo ello, desde Feragua han valorado muy positivamente la medida de eximir el pago de los cánones y tarifas de riego a los regantes del Guadalete-Barbate, Campo de Gibraltar en Cádiz y Guadalhorce en Málaga, tomada por la Junta de Andalucía y le han pedido al Estado que haga esa exención de Canon y Tarifa de riego, en el caso de los sistemas de riego fuertemente dañados en la cuenca del Guadalquivir.