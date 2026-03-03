Cinco miembros de Asaja Córdoba presentan las firmas necesarias para debatir sobre la continuidad de su presidente, Fernando Adell

Cinco exmiembros del comité ejecutivo de Asaja Córdoba han presentado en la sede de la organización agraria un total de 429 firmas para forzar que en la próxima asamblea general se incluya un punto específico en el orden del día en el que se debata la gestión del actual presidente, Fernando Adell, y se someta a votación su continuidad o cese.

Los firmantes de la iniciativa son Iván de Arteaga, exvicepresidente primero; Marta Ulecia, exsecretaria de actas, y los exvocales Francisco Gómez, Antonio Álvarez y José María Cabrera, quienes dimitieron de sus cargos tras no prosperar su petición inicial de incluir ese debate en la asamblea celebrada el pasado mes de enero. Un mes después de aquella negativa, decidieron abandonar el comité ejecutivo y comenzar la recogida de apoyos entre los afiliados.

Más apoyos de los necesarios

Según los estatutos de la organización, para obligar a la inclusión de un punto en el orden del día es necesario el respaldo de al menos el 5% de los socios, lo que equivale aproximadamente a 280 firmas. Con las 429 presentadas ante notario —más de un 50% por encima del mínimo exigido y reunidos en algo más de una semana—, el sector crítico considera cumplido el requisito formal. Ahora será el notario quien deba verificar la validez de las rúbricas.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el objetivo es que los asociados puedan pronunciarse de forma expresa sobre la gestión de Adell al frente de la patronal agraria en un momento que califican de "delicado" para la organización. En este contexto, denuncian "falta de transparencia, corrupción" y discrepan de decisiones y comentarios adoptados por la actual dirección, los cuales, a su juicio, "van contra el interés de la organización".

Desde este sector no descartan que, pese al cumplimiento del requisito estatutario, la presidencia pueda negarse a incorporar el punto solicitado al orden del día. De producirse esa situación, avisan de que estudiarían acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos como asociados, en un escenario de creciente tensión interna en la patronal agraria de la provincia.