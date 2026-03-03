Campo
Asaja Córdoba inicia charlas informativas en la provincia sobre ayudas PAC y daños del temporal
El calendario de encuentros continuará en los próximos días en otros nueve municipios cordobeses
La organización agraria Asaja Córdoba ha iniciado esta semana una ronda de agroencuentros informativos en distintos municipios de la provincia con el objetivo de trasladar a agricultores y ganaderos las principales novedades de la PAC, así como informar sobre las ayudas habilitadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía para paliar los daños ocasionados por el reciente temporal.
Las primeras charlas se celebraron este lunes en Santaella (Córdoba), donde técnicos de la organización abordaron los cambios más relevantes en la tramitación de ayudas, los plazos administrativos y las medidas extraordinarias de apoyo a las explotaciones afectadas por las inclemencias meteorológicas.
Desde Asaja Córdoba, se ha destacado “la importancia de que los profesionales del campo cuenten con información directa y actualizada en un contexto de constantes modificaciones normativas y ante la necesidad de agilizar la solicitud de ayudas por daños”.
Itinerario de encuentros
El calendario de encuentros continuará en los próximos días en los municipios cordobeses de Fernán Núñez, Cañete de las Torres, Baena, Lucena, Rute, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Fuente Obejuna y Palma del Río, donde se espera una amplia participación del sector agrario.
