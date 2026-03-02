Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presa de IznájarEmbalsesDirecto | Oriente PróximoCodobeses en DubáiMontillanos en DubáiFamilia en QatarCarpeña en DohaCCFGuerra de UcraniaEl tiempo
instagramlinkedin

MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes 2 de marzo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 82,60 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,32%), seguida de Sevilla (89,89%), Jaén (85,12%), Córdoba (83,94%) y Granada (60,14%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
  2. El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
  3. Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo
  4. Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
  5. Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
  6. Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
  7. Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
  8. Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

Comienza la floración del almendro con preocupación por la humedad

Comienza la floración del almendro con preocupación por la humedad

Abejas melíferas y abejas silvestres

Deoleo incrementa sus ventas un 11% y logra un beneficio neto de 20 millones impulsada por su estrategia 'EVOO-lution'

Deoleo incrementa sus ventas un 11% y logra un beneficio neto de 20 millones impulsada por su estrategia 'EVOO-lution'

Por qué 50 variedades de olivo han viajado de Córdoba hasta el Ártico: "Es un hito"

Por qué 50 variedades de olivo han viajado de Córdoba hasta el Ártico: "Es un hito"

Lucena estima en 25 millones de euros las pérdidas agrícolas por el temporal, a la espera de más evaluaciones

Lucena estima en 25 millones de euros las pérdidas agrícolas por el temporal, a la espera de más evaluaciones

Montoro dedicará una semana en mayo al mundo del olivar, con actividades en distintas localizaciones

Montoro dedicará una semana en mayo al mundo del olivar, con actividades en distintas localizaciones
Tracking Pixel Contents