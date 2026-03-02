Comienza la floración del almendro en la provincia de Córdoba con preocupación por la humedad

Los almendros, un cultivo que hasta hace pocos años estuvo en boga, han empezado ya a florecer por toda la provincia de Córdoba. Lo han hecho de manera más temprana con respecto a lo que debería ser habitual, debido a las condiciones climatológicas, con mucha lluvia durante semanas y un sol radiante en los últimos días.

La superficie plantada en la provincia con estos frutales ronda las 17.000 hectáreas, concentradas en la Vega del Guadalquivir y en la zona Sur. Las organizaciones agrarias esperan que se mantenga relativamente estable este año, ya que a pesar de que se han arrancado algunas plantaciones hay otras que han entrado ya en producción.

Almendros en flor en la provincia. / A.J. González

No obstante, la producción sufrirá un descenso casi con total seguridad, aunque para saberlo con certeza habrá que esperar al cierre de la campaña pasado el verano, cuando se recoge la almendra. Los problemas de este cultivo son otros y tienen que ver con las intensas lluvias de principios de este año.

Hay una gran cantidad de parcelas en el área de la Vega del Guadalquivir en las que la producción se ha perdido por completo debido a las lluvias, que han podrido el árbol debido al exceso de humedad. Antonio Monclova, técnico de Asaja, apunta que «hay muchas zonas que están cubiertas de agua y ahí habrá producción cero y estrés del árbol al 100». En algunos casos puede que se salve un 10% de la producción «en la copa que se haya salvado».

Detalle de las flores blancas del árbol. / A. J. González

Mantenimiento

En las demás zonas, de acuerdo con Asaja, los agricultores están empezando a entrar ahora, una vez que se ha secado el terreno, para realizar los trabajos fitosanitarios y fungicidas, porque «creemos que las enfermedades van a ser importantes».

De igual manera se expresa Francisco Moreno, secretario provincial de UPA, quien considera que «el almendro está bonito y está floreciendo bien salvo en las zonas de encharcamiento. El problema es que hay muchas explotaciones a las que aún no se puede entrar y ahora hay que hacer los tratamientos para los hongos, que van a proliferar si siguen estas temperaturas y humedades».

Además del elevado riesgo de enfermedades, los agricultores que tienen almendros también están en estas fechas muy pendientes del tiempo. Una helada fuera de temporada, justo ahora que acaban de florecer los árboles, podría afectar aún más a las previsiones de la cosecha para este año.