Montoro dedicará una semana en mayo al mundo del olivar, con actividades en distintas localizaciones

El Ayuntamiento de Montoro trabaja en un nuevo formato de organización para la Feria del Olivo que dará a conocer en los próximos días, pero del que ha adelantado que prevé actividades en distintas localizaciones.

Para este año, la alcaldesa, Lola Amo, ha confirmado a este medio que se celebrarán unas jornadas técnicas los próximos días 21 y 22 de mayo en las que se analizarán "temas candentes para conocer todas las novedades". En torno a esas jornadas se agruparán las demás actividades que se programen, de las que aún no se conocen los detalles, aunque la alcaldesa ha indicado que se llamará Semana del Olivo.

"Todos los formatos van cambiando y entendíamos que había que darle un impulso al desarrollo de un encuentro que ha sido una cita importante para el municipio cada dos años", ha explicado Amo, con el objetivo de que "siga siendo una referencia importante en el sector del olivar".

Las jornadas técnicas se celebrarán en el teatro, mientras que las demás actividades de esta nueva Semana del Olivo se repartirán por distintas localizaciones del municipio, en lugar de concentrarlas en un único espacio como hasta ahora. Precisamente, uno de los objetivos de estas modificaciones es que "este evento sea una referencia en el mundo del olivar, pero además que tenga la cercanía de la ciudadanía, y en ese sentido lo hemos planteado", en palabras de Lola Amo.

Otro de los fines es acercar esas actividades a los más pequeños, a los que se dará a conocer también el territorio, "ya que somos una zona de olivar", con actividades tendentes a que ellos también lo conozcan.

La última edición, en mayo de 2024

La Feria del Olivo de Montoro se celebró por última vez en mayo de 2024, con un balance "muy positivo" por parte de la regidora. Ya entonces se habían implantando algunas novedades en comparación con las ediciones anteriores de esta muestra.

Una de las características de esta cita en Montoro es su elevado volumen de negocio, ofreciendo cercanía y el trato personalizado. En esta edición, además de la participación de profesionales, se pretende un acercamiento a los ciudadanos, con actividades de especial interés sobre todo lo que tenga que ver con el olivar.