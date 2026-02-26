Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este jueves 26 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene a más del 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este jueves 26 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 83,20% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 82,30 por ciento.

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana / A. J. González

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 26 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,94% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,85%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,52%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,31%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,18%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,39%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,13%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,46%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,57%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 78,60%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,50%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,98% de su capacidad.

