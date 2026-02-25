Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este miércoles 25 de febrero. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 82,20 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (95,75%), seguida de Sevilla (90,16%), Jaén (85,01%), Córdoba (82,96%) y Granada (59,50%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

TEMAS

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

