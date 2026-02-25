La campaña 'Yo como fresas de Huelva' reparte 2.000 tarrinas en Adamuz para "reconocer su solidaridad"

La tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva ha arrancado este año con el reparto de más de 2.000 tarrinas en Adamuz (Córdoba) para "reconocer la solidaridad de sus vecinos" con los afectados en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, que se saldó con 46 personas fallecidas -28 de ellas de Huelva- y 120 heridos.

De este modo, UPA Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva han inundado de fresas el corazón de este municipio con este objetivo primordial de agradecer a su población la ayuda prestada, así como para promocionar su consumo entre los ciudadanos; y "valorizar" el trabajo de agricultores y jornaleros.

Entre las 10.30 y las 11.30, las personas que han transitado por la Avenida Puerta de la Villa de Adamuz han recibido y "disfrutado" de unas fresas de Huelva "sanas, seguras y sostenibles". Después lo han hecho los alumnos del CEIP Antonio Machado de Pedro Abad, según han indicado en una nota desde la organización.

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno; el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra; el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, y Rocío Flores, una de las afectadas en el accidente, han sido los encargados de repartir las más de 2.000 tarrinas de fresas.

Fresas "sanas, seguras y sostenibles"

"Es un orgullo para nosotros traer lo mejor que producimos en la provincia de Huelva, nuestras fresas, sanas, seguras y sostenibles, al pueblo de Adamuz, un pueblo que ha demostrado su entrega, su solidaridad, su gran hacer en unos momentos tan delicados como los vividos en el accidente ferroviario de hace un mes. No podíamos comenzar la campaña en un mejor lugar", ha dicho Jesús Cózar.

El alcalde, Rafael Moreno, ha agradecido a UPA el haber elegido Adamuz como punto de partida de esta campaña. "Para nuestro municipio es un honor acoger una iniciativa que pone en valor el trabajo del campo y el esfuerzo de nuestros agricultores. Adamuz, al igual, es un pueblo de agricultores, especialmente olivareros, y por eso reconocemos y valoramos especialmente acciones como esta, que visibilizan la importancia del sector agrario y de quienes lo hacen posible cada día. Recibimos este arranque de campaña con la gratitud y con el cariño de un pueblo solidario y acogedor".

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha subrayado el agradecimiento de toda una provincia al pueblo de Adamuz "por arropar a los heridos y familiares en una inigualable respuesta humanitaria" ante la tragedia ferroviaria del 18 de enero. "Nuestras fresas no son solo una fruta, son parte de la identidad de Huelva y un trozo de nuestro corazón que compartimos con la gente de Adamuz a modo de gracias eternas por su solidaridad con mayúsculas", ha enfatizado Toscano, antes de señalar que empezar esta campaña en el municipio cordobés "tiene, sin duda, un significado muy especial".

"Seguridad a nuestros ciudadanos"

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, aseguró que querían "reconocer el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad" de los vecinos de Adamuz, "porque son gente sana, como somos los del campo; dieron seguridad a nuestros ciudadanos y nos une un hermanamiento sostenible en el tiempo".

"Os traemos nuestras fresas, que contienen el cariño, la dedicación, el esfuerzo y la delicadeza con la que trabajamos diariamente nuestra tierra. Es lo mejor que producimos, es la razón de ser de nuestro trabajo y es el reconocimiento a la solidaridad de todos vosotros, para que os sintáis, ya para siempre, parte de Huelva", ha remarcado.

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha agradecido a sus compañeros de Huelva que eligieran Adamuz para comenzar la tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva. "Córdoba ha demostrado que es un pueblo solidario, bondadoso, que cuida de quien más lo necesita. Somos un pueblo acogedor y eso es lo que queremos agradecer desde UPA, el esfuerzo y la dedicación de unos vecinos que nos representan a todos".

"Y el sector de los frutos rojos sabe muy bien qué es pasarlo mal, porque siempre está en alerta ante productos que entran de fuera sin las mismas condiciones ni calidad, ante unos precios en origen que muchas veces son ruinosos. Pero entre tanta preocupación siempre hay lugar para el reconocimiento. Y eso es lo que hemos querido hacer hoy", ha dicho.

Una de las afectadas, en el reparto

Por último, Rocío Flores, una de las afectadas en el accidente ferroviario, también se ha dirigido a los vecinos de Adamuz en su nombre "y en el de todos los que íbamos en esos vagones".

"Hoy estamos aquí, sobre todo, para daros las gracias. Gracias porque, una vez más, habéis demostrado que el pueblo salva al pueblo. Sin dudarlo ni un instante, pusisteis todo lo que estaba en vuestras manos para ayudarnos, para darnos cobijo y para abrazarnos cuando el miedo aún seguía latiendo fuerte en nuestro interior. Nuestras tierras son tierras de agricultores. Mi familia lo es, y aquí son muchas las familias que viven del campo", ha subrayado.

Esta afectada ha destacado que "somos una tierra que late, que crece y que cuida con esmero todo lo que cultiva. A vosotros os representa la aceituna, de la que nace ese manjar dorado que es el aceite. A nosotros la fresa, uno de nuestros mayores tesoros. Por eso, los agricultores de Huelva quieren agradece vuestro cariño entregando lo mejor de Huelva, su fresa, una fresa sana, segura y sostenible, cultivada con el mismo cariño con el que vosotros nos cuidasteis a nosotros", ha expuesto.