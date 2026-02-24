Un estudio de la Universidad de Córdoba recoge que el nuevo mapa de la erosión en el olivar predice mejor las cárcavas

Un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto de manifiesto que el nuevo mapa de la erosión del olivar de la cuenca del Guadalquivir arroja una mejor radiografía del estado actual de la erosión por cárcavas en la región y las clasifica según su actividad: estable, de reciente formación y activa.

La erosión por cárcavas es una amenaza importante para las cuencas mediterráneas porque las zanjas que atraviesan los olivares andaluces provocan pérdidas económicas en el sector y comprometen la seguridad alimentaria.

Ante esta problemática, según la investigación, cartografiar los puntos críticos para la aparición de cárcavas y conocer la actividad de las ya existentes es "esencial" para tomar medidas que eviten o mitiguen el daño.

Un nuevo modelo predice mejor su aparición

Sin embargo, los datos espaciales precisos sobre la ubicación de las cárcavas a escala regional eran, hasta ahora, escasos. Hasta que el grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Universidad de Córdoba ha presentado un mapa de las cárcavas en el olivar andaluz, gracias a un nuevo modelo que permite predecir mejor su aparición y conocer su actividad.

Dos de los investigadores del trabajo, Adolfo Peña y Paula González / CÓRDOBA

Otra de las novedades del estudio es el carácter temporal. El trabajo no sólo se basa en puntos que se recogen en una fecha en concreto, sino que se analizan ortofotos de una serie temporal que abarca el periodo entre 2008 y 2019 en cuatro áreas de estudio de 25 kilómetros cuadrados en la cuenca del Guadalquivir.

Aplicando este modelo a esa serie temporal se identificaron 475 cabeceras de cárcavas divididas según su actividad: 261 activas, 76 de reciente formación y 138 estables.

Hasta la fecha, el modelo solo se había aplicado en Etiopía

Este trabajo se ha basado en el Índice de Iniciación de Cárcavas (GHI), desarrollado por la Universidad de Leuven (Bélgica) en 2025 y que solo se había aplicado en Etiopía.

El equipo de la Universidad de Córdoba ha aplicado este índice que integra la pendiente, el área de drenaje, la precipitación, el tipo de suelo y el contenido de arcilla para predecir la formación de las cabeceras de cárcavas, por primera vez, en olivares andaluces, demostrando un alto poder predictivo.