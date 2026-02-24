Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene a más del 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este martes 24 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 82,77% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 82,10 por ciento.

Desembalse en San Rafael de Navallana / A. J. González

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 24 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: