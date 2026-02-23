Dimiten cinco miembros del comité ejecutivo de Asaja por discrepancias con la presidencia

Cinco miembros del comité ejecutivo de Asaja Córdoba han dimitido por discrepancias con el presidente de la organización agraria, Fernando Adell. En su escrito de renuncia, formalizado el pasado 16 de febrero, señalan que no se han cumplido las expectativas con las que asumieron sus cargos y argumentan que en los últimos meses se les ha pedido "sumisión a las decisiones adoptadas por el presidente y un respaldo unánime", en lugar de permitir el contraste de opiniones propio de un órgano colegiado.

Estas dimisiones han agravado una situación ya de por sí complicada en la que un grupo de cinco socios ha iniciado una recogida de firmas para forzar la convocatoria de una asamblea general extraordinaria en la que se debata la continuidad del presidente. La iniciativa se apoya en los estatutos de la organización y fija como fecha propuesta el 29 de abril, con un único punto en el orden del día: "Análisis de la gestión llevada a cabo por la presidencia de Asaja Córdoba. Medidas a adoptar. Ratificar o cesar al presidente".

La reunión del 14 de enero

El conflicto se remonta a la reunión de la junta directiva celebrada el pasado 14 de enero, en la que, según el documento promovido por los asociados, el presidente rechazó atender un requerimiento notarial previo para incluir como punto específico la convocatoria de una asamblea extraordinaria en la que se analizaría la gestión llevada a cabo por Adell y las medidas a adoptar, entre las que se barajaba su ratificación en el cargo o cese. Los promotores sostienen que tampoco permitió votar la cuestión en el apartado de "asuntos varios" ni autorizar la presencia de un notario para levantar acta, decisiones que, a su juicio, vulneran los principios democráticos y de transparencia de la entidad.

Fernando Adell, presidente de Asaja. / A. J. González

Los impulsores necesitan 200 apoyos

La petición se ampara en el artículo 13.3 de los estatutos, que establece que la asamblea se reunirá con carácter extraordinario cuando lo solicite de forma fehaciente al menos el 5% de los asociados, así como en el artículo 14, que atribuye a la asamblea la competencia para tratar cualquier asunto relativo a la vida de la organización.

Asaja Córdoba cuenta con cerca de 4.000 socios, por lo que los impulsores necesitan alrededor de 200 apoyos para activar formalmente el proceso.

Hasta el momento, la presidencia de Asaja Córdoba no ha hecho pública una valoración oficial sobre la recogida de firmas ni sobre las dimisiones en el comité ejecutivo de la patronal agraria.