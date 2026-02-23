Covap convoca a 200 jóvenes para incentivar el relevo generacional en el campo

Covap, Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, ha celebrado este lunes en el Parque San Martín de Añora la jornada ‘El relevo está aquí: estamos para quedarnos y transformar’, una iniciativa que pone en valor la importancia del relevo generacional y reafirma el compromiso de la cooperativa con el presente y el futuro del campo y del sector agroalimentario.

Este encuentro, dirigido a jóvenes ganaderos y ganaderas, constituye un espacio de reflexión, aprendizaje y reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las nuevas generaciones en la continuidad de la actividad ganadera y agrícola, base esencial de la economía rural y garantía de un sistema agroalimentario sostenible. El programa ha incluido intervenciones centradas en la innovación, la profesionalización, la digitalización y el emprendimiento, así como experiencias reales de relevo generacional y nuevos proyectos impulsados por jóvenes profesionales del sector, con especial foco en la innovación y el emprendimiento.

Durante la apertura institucional ante más de 200 asistentes, el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha subrayado la trascendencia de apoyar a los jóvenes que han decidido desarrollar su proyecto de vida en el campo. “El relevo generacional no es solo una necesidad, es una gran oportunidad para fortalecer nuestro sector, hacerlo más innovador, más preparado y más competitivo”, afirmó, destacando la gran oportunidad para fortalecer el sector.

Delgado Vizcaíno ha destacado también el valor humano que hay detrás de cada ganadería, señalando que “detrás de cada joven que decide quedarse o incorporarse al campo hay un compromiso con su tierra, con su familia y con toda la sociedad, porque su trabajo garantiza alimentos de calidad y contribuye a mantener vivo nuestro medio rural”, poniendo el acento en el compromiso con su tierra.

El presidente de Covap ha querido reconocer el esfuerzo que implica esta profesión, sin dejar de poner en valor su enorme potencial personal y profesional. “La ganadería es una actividad exigente, que requiere dedicación, constancia y vocación, pero también es profundamente gratificante”, ha señalado, resaltando que se trata de una actividad exigente pero gratificante.

Jornadas celebradas en Añora para fomentar el relevo generacional en el sector ganadero y agrícola. / Rafa Sanchez

Asimismo, destacó que los jóvenes aportan una visión renovadora que fortalece el modelo cooperativo: “Las nuevas generaciones llegan con formación, con ideas y con una mentalidad abierta a la innovación y a la digitalización”, subrayando su papel clave en la transformación del sector.

El presidente reafirmó el compromiso de Covap con este proceso, asegurando que “desde la cooperativa vamos a seguir acompañando a nuestros jóvenes, facilitando su incorporación, apoyando sus proyectos y ofreciéndoles las herramientas necesarias”, insistiendo en el acompañamiento a los jóvenes ganaderos como eje estratégico.

A lo largo de la jornada, presentada por el director de Producciones Ganaderas de Covap, Emilio de León, se han abordado los principales retos y oportunidades de la iniciativa Ganadería Joven 2030, poniendo el foco en la innovación tecnológica, la gestión eficiente de los datos, la bioseguridad y la comunicación como pilares fundamentales para mejorar la competitividad y la rentabilidad de las ganaderías, dentro del marco de Ganadería Joven 2030.

La jornada ha contado con las intervenciones de personas que ya ejercen el liderazgo de ganaderías asociadas a Covap que han expuesto su experiencia y los retos que afrontan cada día, coincidiendo en la satisfacción que les supone su trabajo y en el carácter inspirador de su forma de vida, con la propuesta final de crear un grupo de jóvenes ganaderos dentro de la cooperativa.

Con esta iniciativa, Covap reafirma su compromiso con el campo y con el conjunto del sector agroalimentario, convencida de que el apoyo a los jóvenes es la mejor garantía para asegurar su continuidad y construir un futuro lleno de oportunidades.