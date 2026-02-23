DATOS DE LA CHG
Consulta el nivel de los embalses de Córdoba
Un embalse supera su capacidad en este lunes 23 de febrero
CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene a más del 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este lunes 23 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 82,58% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 81,96 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 23 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,22% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,01%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,06%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,21%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,28%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,18%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,40%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,83%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,63%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,72%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,50%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,48% de su capacidad.
