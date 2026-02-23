Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donación de viviendasAdiós al CarnavalRicardo RojasDe Gerendiain a CórdobaAceiteFincas rústicasEstrenos de paliosDiego PercanCortador de jamónAccidentes laborales
instagramlinkedin

DATOS DE LA CHG

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba

Un embalse supera su capacidad en este lunes 23 de febrero

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

A. J. González

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene a más del 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este lunes 23 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 82,58% de su capacidad, con un total de 2.728,883 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 81,96 por ciento.

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana / A. J. González

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 23 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,22% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 100,01%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,06%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 81,21%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,28%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,18%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,40%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,83%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,63%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 77,72%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,50%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,48% de su capacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents