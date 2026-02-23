Los aceites de Córdoba triunfan en Expoliva: Baena y Carcabuey logran los primeros premios entre los mejores AOVE del mundo

Dos aceites de oliva virgen extra (AOVE) de Baena y Carcabuey han vuelto a situar a los AOVE cordobeses en lo más alto entre los mejores aceites del mundo, al lograr sendos primeros premios en la 24ª edición del Concurso Internacional Expoliva a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra, correspondiente a la campaña 2025/26

El concurso ha registrado un "destacado éxito" de participación, según ha señalado la Fundación del Olivar al hacer público el fallo del jurado, que ha tenido que decidir entre más de 200 muestras de aceites de oliva vírgenes extra procedentes de España, Italia, Portugal, Francia y Túnez.

En lo más alto del palmarés se han situado dos aceites de la provincia de Córdoba. La cooperativa olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, de Baena, promotora de la denominación de origen Baena, ha logrado el primer premio en la categoría de Frutado Verde Intenso en mayor producción convencional o integrada, con su aceite Virrey del Pino. Por su parte, la cooperativa Almazaras de la Subbética ha conseguido un primer premio por su aceite Parqueoliva Serie Oroen la categoría de Frutado Ligero en producción limitada convencional o integrada.

El concurso, promovido por la Fundación del Olivar, tiene como fin fundacional fomentar la obtención de aceites de máxima calidad y la promoción del consumo de los aceites de oliva vírgenes extra en el mercado alimentario y la restauración.

Internacionalización de los aceites de oliva ganadores

Los galardonados en Expoliva participarán directamente en los Premios Sol d’Oro de Verona (Italia), fruto de la alianza estratégica entre la Fundación del Olivar y Veronafiere. También como parte de esta estrategia de internacionalización, una selección de los aceites galardonados en los Premios Expoliva estará presente en la feria Seoul Food & Hotel 2026, que se celebrará del 9 al 12 de junio en Corea del Sur.

Menciones especiales y finalistas: Córdoba cosecha numerosos reconocimientos en Expoliva

Además de los dos primeros premios logrados por aceite del Baena y Carcabuey, la provincia de Córdoba también cuenta con varios finalistas y menciones especiales. En la categoría de Producción Limitada Convencional o Integrada, dentro de la mención Frutado Verde Ligero, ha sido reconocida con una mención especial la Cooperativa Olivarera de Cabra S.C.A. por su aceite Monteoliva Oro Coupage, elaborado en el municipio de Cabra.

Por su parte, en la categoría de Producción Singular, en la mención Frutado Verde Medio, el galardón ha recaído en la Cooperativa Nuestra Señora de la Consolación, de Doña Mencía, por su AOVE El Henazar.

En el apartado de finalistas, la provincia de Córdoba ha logrado una destacada presencia en distintas categorías del certamen. En Mayor Producción Convencional o Integrada, figura Marín Serrano El Lagar S.L., de Carcabuey, con su marca Oleosubbética. En Mayor Producción Ecológica, el reconocimiento como finalista ha sido para Cortijo de Suerte Alta S.L., de Albendín, por su aceite Marqués de Prado.

Dentro de Producción Limitada Convencional o Integrada, han resultado finalistas Almazaras de la Subbética S.C.A., de Carcabuey, con Almaoliva, y Aceites Canoliva S.L., de Baena, con Canoliva Reserva Familiar. En Producción Limitada Ecológica, vuelve a situarse entre los mejores Almazaras de la Subbética S.C.A. con Rincón de la Subbética.

En la categoría de Producción Singular, Córdoba suma tres aceites finalistas: Rincón de la Subbética Altitude, de Almazaras de la Subbética S.C.A. (Carcabuey); El Gallumbal, de S.C.A. Nuestra Señora del Carmen, de Aldea de Zamoranos; y Monteoliva Oro Pajarero, de la Cooperativa Olivarera de Cabra S.C.A.

Asimismo, en el apartado de Mejor Depósito en Producción Convencional o Integrada, ha sido seleccionada como finalista la Cooperativa Olivarera de Cabra S.C.A. por Monteoliva Oro Envero. En Mejor Depósito en Producción Ecológica, los finalistas cordobeses son Monteoliva Ecológico, también de la cooperativa egabrense, y Almaoliva Bio, de Almazaras de la Subbética S.C.A.

Por último, en la categoría de Envasador, figura como finalista Almazaras de la Subbética S.L., de Carcabuey, con su marca Almaoliva Bio, consolidando el protagonismo de la Subbética cordobesa en esta edición de los premios.