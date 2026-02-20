MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este viernes 20 de febrero. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 81,54 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (95,90%), seguida de Sevilla (89,98%), Jaén (84,50%), Córdoba (82,13%) y Granada (58,21%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- Fermín Gallardo, el hombre que cambió las monterías de Córdoba
- Los embalses de Córdoba suben más de 3 puntos en 24 horas: así están los niveles en una jornada crítica para las inundaciones
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Radiografía de la caza en Córdoba: 1.500 cotos y 1,1 millones de hectáreas dedicadas a la actividad cinegética
- Las lluvias podrían bajar la producción de aceite en Córdoba en unas 37.000 toneladas