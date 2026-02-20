La Junta estima en 10 millones de euros las pérdidas de las explotaciones agrícolas en Puente Genil

El delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, ha cuantificado en diez millones de euros la pérdida estimada en el sector agrícola local de Puente Genil por los daños causados por el paso de las borrascas en las últimas semanas. Durante una visita realizada a Puente Genil y en una comparecencia en el Camino de las Angosturas junto al alcalde, Sergio Velasco, y el concejal de Agricultura, Joaquín Reina, Acosta ha valorado el trabajo preventivo que desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo "para evitar males mayores", pero ha lamentado que pese a ello, el impacto de los temporales ha sido muy importante.

“Actualmente, estamos evaluando daños en cultivos y en caminos rurales para poder actuar, tal y como nos ha encomendado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en el caso de Puente Genil hay daños en la totalidad de los caminos rurales, todos están muy afectados y ahora lo que corresponde también es ver esos daños que han afectado a los cultivos”, ha dicho el delegado.

Acosta informó que el lunes la Junta aprobará ayudas por valor de 1.000 millones de euros, de los que algo más de 700 millones de euros serán ayudas directas, recalcando que además de las lluvias, "el viento ha tirado cerca del 70% u 80% de la aceituna que se ha perdido, algo muy importante”. “Quiero informar que en la primera quincena de abril se podrán pedir esas ayudas a la Junta, que se pagarán en junio. Estamos colaborando con el Gobierno central en este tema, y todas las ayudas que puedan venir, vendrán bien”, ha declarado.

Daños en infraestructuras

En la misma línea, el alcalde informó de daños en la zona del talud de la ladera del Garrotalillo que da al Camino de las Angosturas, donde se ha producido un desprendimiento de una magnitud importante que va a obligar a estabilizarlo con un coste alto. Según el regidor, "hemos estado viendo los daños que han sufrido los invernaderos de Sotogordo y las zonas de cultivo en Cordobilla, y es triste ver cómo hay mucho olivar que se ha perdido y no se va a poder recoger”.

En cuanto a caminos rurales también ha habido daños importantes en zonas como el arroyo de Las Torrecillas, donde el temporal se ha llevado dos pasos de agua y el camino de Perdigueros. “Necesitamos de las ayudas de las diferentes administraciones porque asumir estos costes únicamente desde el Ayuntamiento es imposible", ha concluido el alcalde.