Agricultura
Un estudio de la UCO impulsa la mejora genética del trigo para lograr cultivos más sostenibles y de mayor calidad
El proyecto Hardiwheat analiza los mecanismos genéticos de este cereal en colaboración con empresas y centros internacionales
Un estudio liderado por la Universidad de Córdoba (UCO) busca mejorar genéticamente el trigo para adaptarlo a los desafíos del cambio climático sin comprometer su productividad ni su calidad nutricional. El proyecto Hardiwheat, que acaba de iniciar su desarrollo, pretende comprender los mecanismos genéticos del cultivo para obtener nuevas variedades más sostenibles y con mejores propiedades tecnológicas.
El investigador del Departamento de Genética de la UCO Carlos Guzmán encabeza esta iniciativa, en la que participan las empresas Agrovegetal y Pastas Gallo, así como centros de investigación de Marruecos, Italia y México. Esta alianza permitirá evaluar el comportamiento de determinadas variedades en condiciones reales de campo e industria, explica la UCO en una nota de prensa.
Agricultura más eficiente y sostenible
Uno de los ejes del proyecto es el estudio del trigo con capacidad de inhibición biológica de la nitrificación (BNI), un mecanismo natural que permite retener el nitrógeno en forma amoniacal y mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Esta característica podría reducir el impacto ambiental y favorecer una agricultura más sostenible.
Además, el proyecto analizará en la planta industrial de Pastas Gallo la estabilidad del color amarillo de la sémola de trigo duro durante el almacenamiento y procesamiento, un factor clave para la calidad de la pasta.
Identificación de genes clave
Hardiwheat, financiado en la convocatoria 2024 de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, estudiará la diversidad genética de distintas especies de trigo e identificará los genes responsables de rasgos fundamentales como la fuerza del gluten o el color.
La investigación permitirá desarrollar nuevas líneas de premejora de trigo duro y trigo común con mayor valor nutricional, mejores propiedades tecnológicas y una mayor adaptación a las condiciones climáticas y prácticas agrícolas de Andalucía.
Con esta iniciativa, la UCO refuerza su papel como referente en investigación agraria, apostando por la innovación genética como herramienta clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector cerealista.
