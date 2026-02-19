Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en esta semana de parón de lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba supera ya el 80% de su capacidad tras los temporales de las últimas semanas y sin previsión de lluvias significativas esta semana. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este jueves 19 de febrero, los pantanos de Córdoba alcanzan el 81,96% de su capacidad, con un total de 2.723,172 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 81,96 por ciento.

Desembalse en San Rafael de Navallana / A. J. González

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 17 de febrero, de acuerdo con la información de la CHG: