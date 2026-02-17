Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ministerio de Trabajo rebaja de 35 a cinco las peonadas mínimas para cobrar el subsidio agrario en Andalucía

Se trata de una medida incluida en el decreto para ayudar a los municipios afectados por las borrascas Leonardo y Marta

Olivar inundado tras las lluvias en la provincia de Córdoba.

Olivar inundado tras las lluvias en la provincia de Córdoba. / A.J. González

Efe

Madrid

El Ministerio de Trabajo ha rebajado de 35 a cinco las jornadas reales cotizadas en los últimos doce meses naturales para poder acceder al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios contratados eventualmente que residan o tengan su lugar de trabajo en alguno de los municipios de Andalucía.

Es una de las medidas incluidas en el decreto ley, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, con medidas urgentes para ayudar a los municipios afectados por las borrascas Leonardo y Marta.

La rebaja de las peonadas mínimas para cobrar el subsidio beneficiará a los trabajadores asalariados que a fecha de entrada en vigor del decreto ley con las ayudas estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Olivares anegados en Baena, hace unos días.

Olivares anegados en Baena, hace unos días. / CÓRDOBA

Asimismo, el decreto establece que cuando la prestación laboral propia del servicio del hogar familiar no pueda realizarse total o parcialmente, con carácter temporal y con motivo de la situación derivada de las borrascas Leonardo y Marta, procederá la suspensión total o parcial del contrato de trabajo o la reducción de la jornada.

En este caso, las personas trabajadoras tendrán derecho a acceder a la prestación contributiva por desempleo sin necesidad de cotización ni carencia previa.

El decreto ley también incluye un plan de empleo dotado con 50 millones de euros en subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que las corporaciones locales puedan contratar a personas desempleadas para afrontar las labores de reconstrucción de las zonas dañadas.

