El IAS-CSIC mejora la eficiencia del riego en almendros con tecnología LiDAR aplicada en fincas comerciales.

Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) han demostrado que es posible mejorar la productividad de cultivos leñosos, como el almendro, mediante el uso de tecnología LiDAR para optimizar la distribución del riego. El trabajo, recientemente publicado en la revista científica Scientia Horticulturae, valida estas metodologías en condiciones reales de explotación agrícola.

La tecnología empleada consiste en un sensor láser montado en dron que escanea el cultivo y genera un modelo tridimensional de cada árbol. Este sistema permite estimar el volumen individual y ajustar las necesidades hídricas de manera precisa, ya que los árboles más desarrollados requieren mayor aporte de agua que los de menor tamaño. La finca experimental se equipó además con estaciones meteorológicas y redes de sensores capaces de medir el nivel de estrés hídrico de cada ejemplar, explica el IAS-CSIC en una nota de prensa.

Riego de precisión adaptado a cada árbol

La investigación forma parte de la tesis doctoral de Rafael Orozco Morán, ingeniero agrónomo e investigador predoctoral del IAS-CSIC, bajo la dirección del AgroPhenoLab que dirige José Antonio Jiménez Berni. Según explica Orozco, la variabilidad entre árboles dentro de una misma parcela hace necesario ajustar las dosis de riego de forma diferenciada, redistribuyendo el agua disponible para maximizar su eficiencia.

Mapa de altura. / CÓRDOBA

El estudio se ha desarrollado durante cuatro años en una finca comercial de almendro en colaboración con Cortijo La Reina, a pocos kilómetros de Córdoba capital. Los resultados muestran que esta aproximación es especialmente útil en plantaciones donde conviven distintas variedades e injertos con requerimientos hídricos diversos.

Ciencia aplicada en explotaciones reales

Uno de los aspectos más destacados del trabajo es que se ha llevado a cabo íntegramente en una explotación agrícola en producción, no en parcelas experimentales. El objetivo era demostrar que es posible generar conocimiento científico de calidad en condiciones reales, afrontando los mismos desafíos que encuentran los agricultores en su actividad diaria.

Estas metodologías de riego de precisión ya se están implementando en otras fincas de la región dentro de proyectos como el grupo operativo Smart Almond o el proyecto IRIS2, integrado en el Plan Sequía de la Junta de Andalucía.

La investigación refuerza el papel del IAS-CSIC como referente en innovación agraria aplicada, contribuyendo a una gestión más sostenible y eficiente del agua en un contexto marcado por la escasez hídrica y el cambio climático.