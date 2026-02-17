CCOO exige aplicar la subida del SMI a los trabajadores del campo de Córdoba y el pago inmediato de los atrasos

CCOO de Córdoba exige que la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aplique de forma efectiva a los trabajadores del campo cordobés y "que no sirva para compensar ni absorber la revisión salarial recogida en el convenio colectivo provincial", según señala en un comunicado remitido a la prensa. El sindicato reclama, además, "el abono inmediato de los atrasos generados desde el 1 de enero, fecha en la que debería haberse actualizado la tabla salarial".

El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, advierte de que "el incremento del SMI no puede neutralizar la subida pactada en convenio, fijada en un 2%, que debe sumarse al nuevo salario mínimo". Según subraya, en otras provincias andaluzas como Granada o Almería ya se ha aplicado este criterio, garantizando que los jornaleros perciban ambos incrementos.

Bloqueo de la actualización salarial

El sindicato considera "especialmente grave" que la actualización salarial siga bloqueada en un contexto de "fuerte deterioro económico" para el sector. En ese sentido, CCOO recuerda que las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado inundaciones en amplias zonas de la provincia, especialmente en la cuenca del Guadalquivir y en la campiña, dejando numerosas explotaciones anegadas y paralizando las labores agrícolas. Esta situación, señala el sindicato, ha impedido que miles de jornaleros puedan trabajar con normalidad y sumar peonadas.

Para CCOO, esta "inactividad forzosa" no solo tiene consecuencias salariales inmediatas, sino que compromete el acceso al subsidio y a la renta agraria, al no alcanzarse el número mínimo de jornadas exigidas. El sindicato alerta de que muchas familias de municipios rurales se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad tras semanas sin ingresos.

En este escenario, la organización sindical reclama un paquete de medidas urgentes. Entre ellas, la eliminación excepcional del requisito de peonadas para acceder a las ayudas agrarias, la activación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para trabajadores fijos y fijos discontinuos, y la puesta en marcha de ayudas directas para eventuales que hayan agotado sus recursos.

Vigilancia del cumplimiento del convenio

CCOO también anuncia que intensificará la vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo a través de la Inspección de Trabajo para garantizar que las empresas aplican correctamente la subida salarial y liquidan los atrasos correspondientes. En caso de que no se desbloquee la situación, el sindicato no descarta convocar movilizaciones en las comarcas más afectadas.

La central sindical insiste en que el respeto al SMI y a la negociación colectiva es una cuestión de legalidad y de justicia social, y sostiene que los trabajadores del campo no pueden asumir en solitario el impacto de una crisis climática que mantiene paralizada la actividad agraria en la provincia.