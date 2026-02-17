Asaja Córdoba asegura que el coste real por trabajador en el campo ya roza los 2.000 euros al mes tras la subida del SMI

La organización Asaja Córdoba ha advertido de que el coste laboral real por trabajador en una explotación agraria alcanza ya los 1.989 euros mensuales, tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros. La organización agraria denuncia que, desde 2018, el SMI ha aumentado cerca de un 66%, pasando de 735 a 1.221 euros, sin que ese incremento haya ido acompañado de una subida equivalente en los precios que reciben agricultores y ganaderos, según cifras facilitadas en una nota de prensa.

Según Asaja, el impacto real para una empresa agraria no se limita al salario base, sino que incluye las cotizaciones y otros costes asociados, lo que sitúa la nómina total en casi 2.000 euros por empleado. “Suben los salarios un 66%, pero nuestros precios siguen igual”, resume la organización.

Explotaciones en pérdidas

Desde la asociación insisten en que las decisiones salariales se adoptan sin tener en cuenta la realidad económica del sector primario, donde buena parte de las explotaciones operan con márgenes mínimos o incluso en pérdidas.

El cereal es uno de los ejemplos señalados, con precios bajos y costes crecientes que dificultan afrontar la campaña. La situación se repite en frutas y hortalizas, sectores que, según denuncian, atraviesan un escenario de escasa rentabilidad.

Asaja advierte además de que en 2025 desaparecieron casi 20.000 trabajadores del sector, un dato que, a su juicio, refleja la pérdida de actividad y el deterioro estructural del campo.

Críticas a nuevas medidas laborales

La organización también alerta de los efectos que tendría impedir la compensación y absorción en los convenios colectivos, una medida que —según sostiene— supondría un incremento adicional de costes laborales en explotaciones que ya soportan una elevada presión económica.

Asaja concluye que, sin una revisión de los precios en origen que acompañe el aumento de los costes, el campo se enfrenta a un escenario “al límite”, con riesgo para la viabilidad de numerosas explotaciones en la provincia.