El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba

Unos 15 millones de kilos de aceitunas que no podrán recogerse y un 35% de pérdida del valor de la cosecha. Estas son las primeras estimaciones de lo que ha supuesto para el sector oleícola de la comarca amparada por la DOP Priego de Córdoba el paso del tren de borrascas que durante los últimos 40 días.

Así lo han destacado este lunes el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta; el presidente del distintivo de calidad prieguense, Rafael Muela, y el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, en la visita que han realizado a varias explotaciones olivareras del término municipal para comprobar in situ los daños provocados por el temporal.

El 50% de la aceituna está sin recoger

Un daños cuantiosos que para el presidente de la DOP, Rafael Muela, son motivo de preocupación, ya que han afectado particularmente al olivar del distintivo de calidad, "en el que nos queda aproximadamente el 50% de la aceituna por recoger, la inmensa mayoría en el suelo".

Entre las pérdidas sufridas, Muela hacía alusión a la aceituna que no se podrá recoger, a la pérdida del 35% del valor de la misma debido a la merma en la calidad, así como al número de jornales que se han perdido, los daños materiales y los gastos generados en las almazaras.

Por su parte, Francisco Acosta recordaba que desde un primer momento "la Consejería comenzó a evaluar los daños que han sufrido nuestros campos", agradeciendo en este sentido la colaboración de la DOP y del Ayuntamiento prieguense, haciendo igualmente mención a las ayudas que necesitará el Consistorio "para poder paliar unas pérdidas importantísimas".

El alcalde invita a Planas a visitar la "zona cero del temporal"

Para el alcalde de Priego, "hemos vivido una catástrofe y, una vez superada esa fase, ahora queda ver cómo está la situación y poner las medidas", haciendo en este sentido una queja pública dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, "que hoy estaba en Córdoba y nos debería haber acompañado", ya que, como reconocía, "Priego ha sido la zona cero del temporal en la provincia, donde verdaderamente estamos en una situación cercana a la catástrofe".

Por ello, Valdivia aprovechó la ocasión para invitar al ministro "a que venga al campo y vea la tragedia sufrida, ya que, como concluía, "hay 15 millones de kilos de aceitunas que no se van a recoger y al 35% de pérdida que sufrirá el valor de la cosecha".